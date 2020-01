A seguito della rimodulazione delle frequenze per l’arrivo del 5G in Italia, ci sarà anche una modifica a quelle per la visione delle trasmissioni televisive. Sembra infatti che un nuovo standard, il DVB-T2 sarà obbligatorio e porterà una maggiore qualità alla visione dei canali e ne introdurrà di nuovi.

Grazie a questo standard, che si baserà sul codec di ultima generazione, l’ HEVC H265, sarà possibile guardare i canali Rai, Mediaset e molti altri con una maggiore potenza, ma non è tutto qui. Di fatto, sarà un passaggio obbligatorio per tutti, in quanto la modifica toccherà le frequenze sulle quali viaggiano le telecomunicazioni e la trasmissione del segnale audiovideo.

Per adattarsi al nuovo standard però, occorrerà verificare di essere in possesso di un televisore di ultima generazione acquistato dopo il 1 Gennaio 2017, oppure di avere un decoder che supporti lo standard DVB-T2.