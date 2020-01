Le tantissime offerte Wind attualmente attivabili nel mese corrente includono al proprio interno anche contenuti da cogliere assolutamente al volo, a patto però che si dispongano dei requisiti necessari atti all’attivazione delle promozioni.

Avete capito benissimo, come sempre più spesso accade in situazioni di questo tipo, anche con le All Inclusive di Wind ci troviamo di fronte a vere e proprie operator attack disponibili in esclusiva solo per gli uscenti da Iliad o da un operatore virtuale, con portabilità obbligatoria del proprio numero di telefono.

Passa a Wind con la promozione All Inclusive

La All Inclusive 50 Fire è la promozione Wind pensata per tutti i suddetti, ad esclusione degli uscenti da LycaMobile, presenta un costo fisso di 6,99 euro al mese, per riuscire a mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando per 200 SMS da inviare a chiunque si desideri e minuti illimitati per chiamare ad amici e parenti. In caso di necessità o bisogno, ricordiamo essere presente anche la versione easy pay con pagamento direttamente tramite conto corrente bancario (stesso prezzo, ma vengono raddoppiati i giga).

La All Inclusive Special 50 è invece l’offerta pensata per gli esclusi dalla precedente soluzione, il bundle messo a disposizione dell’utente è sempre lo stesso, ma parliamo di un prezzo finale di vendita che si aggira attorno ai 9,90 euro al mese. Sempre disponibile la versione easy pay tramite la quale è possibile raggiungere il doppio dei giga, richiedendo però l’addebito diretto del canone sul proprio conto corrente, e non tramite il credito residuo.