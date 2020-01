IPTV: i modi in cui gli utenti richiedono Sky e DAZN per soli 10 euro

Gli ultimi mesi hanno evidenziato che l’IPTV è ancora viva e vegeta. Il mondo della pirateria infatti si sta arricchendo proprio con quest’ultima risorsa che da diversi anni ormai pare dominare a spron battuto. Non ci sono problemi infatti per le organizzazioni che hanno messo in piedi questo sistema, le quali sono riuscite a sopravvivere anche all’operazione della Guardia di Finanza denominata “eclissi“.

Gli utenti, subito dopo il blitz delle forze dell’ordine, sono riusciti ad ottenere i nuovi codici d’accesso ritornando online all’istante. Questo ha dimostrato che è davvero difficile debellare un fenomeno come l’IPTV, il quale sembra essere sempre più radicato anche nella mentalità degli italiani. Nessuno infatti si priverebbe di questo servizio, il quale offre tutto per soli 10 € al mese senza lasciare fuori nessun tipo di piattaforma a pagamento. I pericoli però sono dietro l’angolo, visto che la legge sta cercando di fare in modo di mettersi di traverso proprio per non permettere alle organizzazioni di continuare a lucrare sulle grandi aziende.

IPTV: gli utenti rischiano molto, le multe partono da 2000 € ed arrivano addirittura a 25.000 € per i casi più eclatanti

Come avrete sicuramente letto in questo secondo titolo dell’articolo, le multe sono molto alte proprio in merito al costo da pagare. Tutti coloro che dovessero essere beccati in flagrante si troverebbero a pagare una sanzione del genere, la quale non è più un’utopia. Ci sono infatti persone che in Italia si sono ritrovate a fronteggiare una sanzione così alta.