Se fino ad ora vi abbiamo parlato dei primi rumors del prossimo Pocophone F2, ora è arrivato il momento di parlarvi della sua futura versione Lite. Delle nuove indiscrezioni con tanto di immagini e specifiche ci hanno infatti rivelato che oltre al modello standard arriverà anche il nuovo Pocophone F2 Lite.

Pocophone F2 Lite: in arrivo un mid-range a marchio POCO

Lo scorso Pocophone F1 era uno smartphone appartenente alla fascia alta del mercato dato che al suo interno batteva un processore top di gamma. Il suo successore, il Pocophone F2, seguirà le sue stesse orme proponendo specifiche tecniche al top. Tuttavia, come già accennato, sembra che avremo ben due nuovi device con questo marchio. Pocophone F2 Lite si aggiungerà al suo fratello maggiore e dovrebbe essere uno smartphone appartenente ad una fascia di prezzo leggermente più bassa.

Grazie ad alcune prime immagini trapelate in rete, possiamo notare come il design di questo modello seguirà quello di altri device a marchio Redmi, come il Redmi Note 7. Sul fronte, infatti, ci sarà un display con cornici abbastanza ridotte e con un piccolo notch a goccia centrale. A quanto pare, quindi, non troveremo nessun sensore in più dedicato allo sblocco tramite riconoscimento del volto (sul precedente Pocophone F1, invece, era presente un notch molto esteso che ospitava svariati sensori per lo sblocco).

Ma le notizie non sono ancora finite, dato che sono trapelate alcune prime informazioni riguardo alle specifiche tecniche del device. Secondo quanto trapelato, il futuro Pocophone F2 Lite verrà alimentato dal SoC Snapdragon 765 di Qualcomm e avrà una grande batteria da 5000 mAh. Il comparto fotografico, invece, sarà caratterizzato da un sensore fotografico principale da 48 megapixel.

Il successo di questo nuovo terminale sarà determinato sicuramente dal prezzo di vendita al quale verrà proposto e, stando agli ultimi rumors, quest’ultimo dovrebbe essere inferiore a quello proposto per lo scorso Pocophone F1.