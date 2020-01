Anche Amazon tenta il successo nel mercato degli occhiali smart, inaugurato dai Google Glasses e riportato in auge da Huawei con i suoi Eyewear, occhiali intelligenti realizzati in collaborazione con il brand asiatico Gentle Monster.

Dall’estetica molto simile a quella dei più comuni occhiali da vista, gli Echo Frames di Amazon permettono di controllare il proprio smartphone attraverso comandi vocali, interagendo con Amazon Alexa o con Google Assistant. Gli occhiali smart di Amazon integrano degli altoparlanti che sono stati realizzati e posizionati in modo tale da indirizzare il flusso audio direttamente all’interno del padiglione auricolare e garantire sempre una buona udibilità.

Amazon Echo Frames, fino a che punto gli occhiali di Jeff Bezos sono smart?

Con Echo Frames è possibile assumere il controllo dello smartphone e compiere una serie di operazioni senza utilizzare personalmente e manualmente il dispositivo: basterà pronunciare il comando vocale “Alexa, chiama Mario” per avviare una chiamata telefonica e parlare con il nostro interlocutore direttamente dagli occhiali. Questi, infatti, integrano un microfono che può essere manualmente disabilitato quando non necessario, per evitare che Alexa o Google Assistant possano in qualche modo erroneamente registrare delle conversazioni.

E’ possibile chiedere agli Echo Frames di leggere le notifiche. A tal proposito, utilizzando il filtro VIP è possibile stabilire quali sono le notifiche alle quali Alexa può accedere e quali, invece, vuoi che restino sullo smartphone. Ovviamente, interagendo con un assistente vocale sarà possibile chiedergli diverse informazioni, come gli appuntamenti della giornata, il meteo, le ultime notizie. O ancora, è possibile creare dei promemoria, delle liste, chiedere di riprodurre o mettere in pausa una playlist (anche in questo caso, la musica potrà essere ascoltata direttamente dagli occhiali di Amazon), effettuare una chiamata e controllare i dispositivi della Smart Home.

Amazon Echo Frames sono al momento disponibili per l’acquisto al prezzo di 179,99 euro solo per un numero ristretto di utenti, che dovranno testare il dispositivo e lasciare un feedback basato sulla loro esperienza d’uso. Al momento del lancio ufficiale, gli occhiali smart di Amazon saranno disponibili al prezzo di 249,99 euro.