WhatsApp è quel luogo privilegiato in cui hanno sede gran parte delle nostre comunicazioni. Che sia per motivi affettivi, personali o di lavoro, oggi tutte le persone tendono ad utilizzare la chat per parlare con i contatti della rubrica. Va da sé che, giorno dopo giorno, conversazione dopo conversazioni, su WhatsApp si concentrino una lunga serie di informazioni riservate.

WhatsApp, come spiare i propri amici da un semplice pc

Non c’è da stupirsi se sulla piazza virtuale vi è un grande assembramento di curiosi. Proprio la presenza di informazioni personali crea in molti utenti il desiderio di leggere le conversazioni riservate degli amici in rubrica.

Al giorno d’oggi, anche a causa dei recenti aggiornamenti (si pensi alla crittografia end-to-end) spiare in rete le conversazioni altrui è divenuto quasi impossibile. L’unica arma per leggere ciò che dicono amici e conoscenti è la furbizia. Su WhatsApp, infatti, è ancora molto efficace, un trucco legato all’estensione desktop del servizio.

Spiare i propri amici, in linea di massima, è possibile grazie a WhatsApp Web. Se c’è il desiderio o la curiosità di leggere le conversazioni di un proprio compagno o di una propria compagna, in primis è necessario aver possesso dello smartphone di costui o di costei. A questo punto bisognerà accedere – anche solo per pochi secondi – su WhatsApp ed effettuare la sincronizzazione dell’account con un pc di nostro possesso.

L’associazione dell’account avviene in pochi secondi e senza alcun livello di sicurezza. Grazie a questa azione sarà possibile visualizzare in ogni momento ed in tempo reale le conversazioni altrui dal proprio computer.