Annunci falsi, email phishing ed SMS fraudolenti possono trarre in inganno gli utenti mettendo a rischio i loro dati personali e il loro denaro attraverso strategie ideate da cyber-criminali che stanno diffondendo sempre più tentativi di frode. E’ importante, dunque, essere preparati e imparare a riconoscere le minacce che circolano online per poterle prevenire ed ostacolare senza alcun pericolo.

Tentativi di frode: annunci falsi e attacchi phishing, attenzione!

Non sono pochi gli utenti fino ad ora colpiti da truffe online nascoste dai malfattori dietro annunci falsi e attacchi phishing. Tutti, infatti, possono cadere in trappola ma alcuni accorgimenti offrono la possibilità di riconoscere le minacce prima che queste possano creare problemi da non sottovalutare, come il furto dei dati personali o del denaro. In varie occasioni, appunto, i malfattori hanno richiesto illecitamente le credenziali di accesso alle carte e ai conti correnti degli utenti, che ignari del pericolo hanno perso i risparmi lì presenti.

Al fine di ostacolare i malintenzionati, quindi, è utile ribadire alcuni semplici consigli. Ad esempio, è importante leggere attentamente gli annunci accattivanti, le email e gli SMS sospetti. Spesso i cyber-criminali utilizzano proprio questi mezzi per diffondere le truffe e per invogliare gli utenti a seguire quanto indicato nei messaggi sfruttano il nome di aziende ovviamente estranee all’intento dei malfattori. E’ fondamentale, dunque, verificare che quanto ricevuto provenga effettivamente dal mittente in questione.

L’identificazione del mittente può apparire in alcuni casi difficoltosa ma basterà ricordare che nessuna banca e nessuna azienda affidabile invia messaggi importanti tramite email o SMS e che, soprattutto, non precede in nessun caso con la richiesta dei dati personali online. Inoltre, i messaggi che presentano link e file allegati e il contestuale invito ad utilizzarli necessariamente per aggiornare credenziali, codici o password nella maggior parte dei casi nascondono dei tentativi di frode online. In queste occasioni è opportuno ignorare quanto ricevuto senza lasciarsi abbindolare. Soltanto prestando la giusta attenzione si avrà modo di prevenire i rischi.