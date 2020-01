La nota piattaforma di streaming Netflix è ormai sulla cresta dell’onda. Sono sempre più gli utenti che scelgono di abbonarsi al servizio per usufruire dei fantastici contenuti originali (e non) proposti. Grazie ad un catalogo vastissimo e all’aggiunta di nuove serie e film Original, il consumatore finale ha una vasta quantità di prodotti da poter consultare in ogni momento della giornata su qualsiasi dispositivo: dall’iPad alla Smart TV, dall’iPhone al pc. Tuttavia nonostante il catalogo si infoltisca, molte serie e film verranno cancellate da Netflix stessa.

Dopo il successo degli show come Stranger Things, Lucifer, 13 reasons why, La Casa di Carta, The Witcher, sembra che la piattaforma voglia spingere sempre più il pedale dell’accelleratore verso la creazione (e distribuzione) di contenuti originali. E’ il caso di “I due papi” o di “Irishman” di Martin Scorsese, il quale ha avuto un successo incredibile proprio per la scelta della distribuzione on-demand da parte del regista.