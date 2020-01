WhatsApp: in questo modo spiare il partner è gratis e semplicissimo

Esistono moltissimi modi per utilizzare funzioni al di fuori di WhatsApp, e tanti utenti l’hanno già capito ormai da tempo. L’applicazione infatti non prevede alcune features al suo interno, le quali però sono utilizzabili semplicemente facendo capo ad applicazioni di terze parti.

In questo momento sono tantissime le soluzioni che la piattaforma offre al suo interno, ma al di fuori potete avere certamente qualcosa in più. WhatsApp risulta infatti un’applicazione molto permissiva, anche perché riesce a fare interagire con essa tante altre applicazioni. Proprio in questo caso tanti utenti stavano valutando alcune soluzioni utili a spiare alcuni dei loro contatti, non sapendo che però sono quasi state tutte debellate. Infatti questo fenomeno, ovvero lo spionaggio, non esiste quasi più ma a quanto pare qualcuno avrebbe trovato una soluzione alternativa.

WhatsApp, in questo modo potete spiare tutti gli utenti che volete e in ogni momento della giornata senza alcun tipo di problema

Lo spionaggio è stato uno dei fenomeni che più di tutti ha messo in difficoltà gli utenti su WhatsApp. A quanto pare le varie app che prima funzionavano proprio per dar vita a questa soluzione, oggi non funzionano più ma ne esisterebbe una alternativa. Ovviamente questo non va a spiare le chat delle persone, ma solo i loro movimenti all’interno di WhatsApp.

Il nome che dovete ricordare è Whats Trakcer, ovvero un’app che permette di conoscere in ogni momento quali sono i movimenti della persona che state monitorando. Stiamo parlando infatti dell’orario preciso di entrata e di uscita su WhatsApp, con tanto di notifica istantanea.