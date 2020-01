A partire dal prossimo 16 gennaio 2020 l’operatore virtuale CoopVoce lancerà una nuova offerta denominata Easy a soli 5 euro al mese. Insieme al lancio di questa nuova offerta vi ricordo che l’operatore inizierà le vendite delle nuove SIM Evolution.

CoopVoce passerà infatti come un operatore Full MVNO a tutti gli effetti, proponendo quindi anche delle nuove offerte tariffarie come questa. Scopriamo insieme il bundle proposto.

CoopVoce: sta arrivando la nuova offerta Easy

L’offerta Easy, attivabile fino al 26 febbraio 2020 salvo proroghe, prevede 300 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 3 GB di traffico internet in dati 4G su rete TIM a soli 5 euro al mese. Il costo di attivazione è gratuito per tutti i nuovi clienti ma andrà comunque sostenuto un costo iniziale pari a 10 euro per la nuova SIM Card.

L’offerta potrà essere attivata anche dai già clienti, che però dovranno sostenere un costo di attivazione di 9 euro, da sommare al costo anticipato del primo mese dell’offerta. Sempre dal 16 gennaio 2020 sarà disponibile anche il nuovo pacchetto Voce&SMS Top che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 500 SMS verso tutti e 7 euro al mese.

L’offerta in questione fa ad aggiungersi alle opzioni Mini e alla Maxi, mentre la Mini prevede 100 minuti e 100 SMS al prezzo di 3 euro al mese, la Maxi comprende 500 Minuti verso tutti, 200 SMS a 5 euro al mese. In alternativa, potrete scegliere di attivare la Top 10 con minuti illimitati verso tutti, 100 SMS verso tutti e 10 GB al prezzo di 9 euro al mese. Per maggiori informazioni o per scoprire tutte le altre offerte, visitate il sito ufficiale della piattaforma.