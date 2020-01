Il colosso Google è costantemente alla ricerca di nuove soluzioni da proporre ai propri utenti, sulle proprie applicazioni e servizi. Tra questi rientra ovviamente il Play Store, la grande piattaforma dove sono raccolte tutte le applicazioni Android.

In questo periodo l’azienda sta testando una nuova sezione all’interno dello Store, che ha l’obiettivo di spronare gli utenti a lasciare una recensione delle applicazioni rilasciate. Scopriamo nel dettaglio come potrebbe funzionare una volta che verrà rilasciata ufficialmente.

Google testa una nuova sezione nel Play Store

Il colosso sta testando una nuova sezione completamente dedicata alle recensioni delle applicazioni rilasciate dall’utente. A questa sezione vi si accede tramite la nuova voce sotto l’informazione sullo storage, nella sezione “le mie applicazioni” ed include la lista delle app installate sul proprio dispositivo, per le quali non è ancora stata rilasciata una recensione.

La struttura grafica della nuova sezione ricorda moltissimo quella che propone anche Google Maps nella sezione “I miei contributi“ per le Guide locali. La seconda colonna della nuova sotto-sezione invece, include tutte le recensioni già rilasciate. Al momento non possiamo sbilanciarci sul modo che Google ha usato per distribuire la novità in fase di test, è anche difficile immaginare se e quando implementerà la novità a livello pubblico.

Potrebbe sicuramente essere una maniera per “spingere” l’utente a dire se l’applicazione che ha scaricato è utile oppure no, se è divertente, se ha molta pubblicità. In questo modo anche tutti gli altri utenti, potranno leggere come è valutata l’applicazione, prima di scaricarla. Vi terremo sicuramente aggiornati in caso di novità.