Quella degli altoparlanti intelligenti è una tecnologia che è riuscita, in poco tempo, a conquistare milioni di utenti in tutto il mondo. Ciò lo si deve principalmente ad una delle caratteristiche peculiari di questo dispositivo, ovvero la presenza di un assistente vocale integrato, con il quale interagire attraverso dei semplici comandi vocali per eseguire delle particolari operazioni, nonché controllare lo smartphone o gli altri oggetti della Smart Home.

Se pensate che gli altoparlanti intelligenti siano destinati ad essere dei prodotti sempre realizzati in plastica e tessuto, allora vi state sbagliando. Royole, azienda già nota per aver presentato il primo smartphone pieghevole ancor prima che Samsung presentasse il suo Galaxy Fold, ha realizzato uno Smart Speaker dall’aspetto davvero premium, caratterizzato da un display avvolgente che abbraccia il dispositivo di forma cilindrica.

Royole Mirage Smart Speaker, l’altoparlante intelligente dallo schermo flessibile

Si chiama Mirage Smart Speaker e presenta un ampio display touch AMOLED da 8 pollici che avvolge il corpo dell’altoparlante. Il dispositivo supporta Alexa, l’assistente vocale di Amazon, ed integra ben due microfoni in grado di rilevare la voce dell’utente anche se posto ad alcuni metri di lontananza.

Royole Mirage Smart Speaker presenta anche una fotocamera da 5 MP, anche se non è ancora chiaro se questa possa funzionare anche come videocamera e possa essere utilizzata, di conseguenza, come dispositivo di videosorveglianza. Ciò nonostante, Royole ha specificato che è possibile disattivare il funzionamento della fotocamera attraverso l’apposito interruttore.

Il dispositivo, comunque, si fa pagare caro (come del resto tutti gli smartphone che impiegano uno schermo flessibile). Royole Mirage Smart Speaker sarà proposto, infatti, ad un prezzo di vendita di 899 dollari e arriverà sul mercato nel secondo trimestre dell’anno. Intanto, vi lasciamo al video di presentazione dell’altoparlante.