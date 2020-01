La piattaforma di contenuti in streaming Netflix, nonostante ogni mese proponga tantissimi nuovi contenuti all’interno del proprio catalogo, come ben saprete, ne toglie altrettanti.

Anche il mese di gennaio 2020 sarà quindi colpito da qualche eliminazione di serie TV, film o documentario. Non possiamo però lamentarci, dopo aver scoperto tutti gli arrivi. Scopriamo i dettagli.

Netflix: i contenuti eliminati nel mese di gennaio 2020

Oggi lunedì 6 gennaio 2020 è l’ultimo giorno che la piattaforma ci permette di guardare il film Thor: Ragnarok, Un poliziotto in Famiglia ed il documentario Miss Sharon Jones!. Il primo è sicuramente un film leggendario, che fa parte dell’universo Marvel, impossibile da lasciarsi scappare. Domani sarà invece la volta del film Now You See Me 2 che, con l’arrivo di un nuovo membro, la gang utilizzerà i suoi poteri in una rapina che coinvolge un uomo d’affari e un rivoluzionario dispositivo tecnologico.

Nel giorno di mercoledì 8 gennaio 2020 sarà invece eliminato il documentario Alien Contact: Outer Space, basato su una storia vera che racconta gli sforzi profusi dall’uomo per captare segnali da possibili essere intelligenti non appartenenti al sistema solare, molto interessante. Giovedì sarà l’ultimo giorno per due film, Missione Anthropoid che racconta la storia di soldati cecoslovacchi durante la Germani nazista e Il Capitale Umano, dove i destini di due famiglie si uniranno a causa della relazione dei propri figli in un incidente d’auto molto misterioso.

A partire da settimana prossima, i contenuti eliminati continueranno, un esempio sono Little Sister, Warcraft: L’inizio, La rivolta delle ex, Estar o no estar e Mamma o Papà? nella sola giornata di lunedì 13 gennaio 2020. Non ci resta che goderci questi titoli negli ultimi giorni in cui sono proposti e, ovviamente non lasciarci scappare quelli appena inseriti.