WhatsApp: spiare il partner è facilissimo col trucco del 2020

Secondo alcuni utenti WhatsApp è ancora in balia di alcune criticità che stentano ad essere debellate. Da anni l’applicazione sta provando in ogni modo a risolvere i suoi problemi, riuscendoci anche in certi frangenti, ma non completamente.

Durante l’anno sono stati introdotti tanti nuovi aggiornamenti proprio sul versante sicurezza ma senza troppe fortune. Addirittura gli utenti hanno ricevuto la limitazione da 21 a 5 possibilità di inoltrare un messaggio identico in altre chat. Lo scopo era bloccare ogni tentativo di diffusione delle solite truffe, ma questa hanno continuato ad imperversare in chat. Ora però in tanti si chiedevano: e lo spionaggio? Questo fenomeno sembrerebbe esser stato distrutto ormai anni fa, ma a quanto pare, almeno secondo quanto riportato esisterebbe un metodo molto semplice per tenere d’occhio chiunque voi vogliate.

WhatsApp: con un trucco molto semplice potete spiare tutti gli utenti che volete ma solo nei loro movimenti in chat

Molte persone spesso e volentieri tentano di conoscere tutti i movimenti del loro partner o magari di un amico in particolare. Su WhatsApp tutto ciò non è possibile se non seguendo l’ultimo accesso o controllando se la persona in questione è online o meno. Grazie al nuovo trucco disponibili tramite l’applicazione Whats Tracker ora però è tutto più semplice e diverso.

Grazie a quest’applicazione che è gratuita e semplice da utilizzare potete sapere quando una persona entra in chat su WhatsApp. Il tutto vi sarà reso noto con tanto di notifica istantanea. Potrete inoltre conoscere quando la persona da voi spiata uscirà dalla chat.