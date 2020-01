Lo Stato ad inizio 2020 si trova a dover coprire un buco economico di ben 3 miliardi di Euro e sta valutando quale sia la migliore soluzione con una Legge di Bilancio che non gravi ulteriormente sui conti correnti dei cittadini. Le accise e le tasse diventano man mano sempre più numerose e gli italiani ormai non sanno più come fare. Con un bollo auto che non vuole essere abolito, un Canone Rai da pagare, con nuove imposte che rendono la vita sempre più dura ai contribuenti, risulta scomodo cercare delle soluzioni che possono portare denaro nelle casse statali. Per tale motivo i politici stanno ipotizzando l’aumento del prezzo del carburante per cercare di sanare il debito attuale.

Questa è l’esigenza principale per il Governo, che da pochi mesi dopo esser stato riformato a seguito della crisi, si trova davanti nuove problematiche economiche e un buco di bilancio non indifferente.