Il calendario di oggi ci propone l’ultimo giorno dell’anno. La notte di San Silvestro è una delle più attese dagli italiani. Alla mezzanotte, tutti noi saluteremo il 2019 e daremo il benvenuto al 2020. Siamo sicuri di una cosa: anche in quest’occasione la maggior parte degli auguri tra parenti, colleghi ed amici avrà come sede una chat di gruppo su WhatsApp.

Gli auguri via chat stanno pian piano divenendo una tradizione, nonostante ci siano ancora molte persone che sono ben poco predisposte a questa pratica. Se sino a qualche mese fa, difatti non vi erano vie di difesa ufficiali dall’aggiunta su una conversazione di gruppo, proprio nel 2019 gli sviluppatori della piattaforma hanno offerto una soluzione a tutti gli interessati.

WhatsApp, il trucco per evitare di essere aggiunti in una chat di auguri

Ancora oggi WhatsApp, a differenza delle conversazioni singole, non prevede una modalità per bloccare un gruppo. L’unico modo per evitare di partecipare a tali discussioni sta a monte: non entrare nella chat.

Con le nuove funzioni del menù Impostazioni attraverso la sezione Privacy ogni utente può disattivare completamente le richieste di partecipazione ad un gruppo.

A questo che è il nuovo metodo ufficiale, si aggiunge poi quello fai da te degli scorsi anni. Qualora si sia a conoscenza dell’organizzatore seriale di tali chat, una possibilità è quella di bannare in via preventiva l’amministratore. Anche un blocco temporaneo di poche ore può evitare la presenza in chat sgradite.