La famosa piattaforma di messaggistica istantanea, Whatsapp, è un argomento molto discusso in questi ultimi giorni; gli utenti che utilizzano l’applicazione per la loro comunicazione mobile hanno ricevuto una nuova notizia.

La piattaforma vuole tutelare maggiormente i suoi utenti da eventuali attacchi hacker e per farlo deve introdurre un aggiornamento piuttosto potente; purtroppo, la brutta notizia arriva per tutti quei consumatori che sono in possesso di uno smartphone molto datato.

Questo update sarà talmente potente che solo alcuni smartphone saranno idonei per riceverlo; di conseguenza, chi sarà in possesso di uno di questi modelli in questione non potrà più accedere all’applicazione poiché l’app diventerà completamente obsoleta. Eccovi qui di seguito svelati tutti i dettagli a riguardo.

Whatsapp è in aggiornamento: ecco quali sono gli smartphone non idonei

Sicuramente questo nuovo aggiornamento sarà molto utile per gli utenti che utilizzeranno l’applicazione per loro comunicazione mobile poiché permetterà di avere una maggiore privacy delle proprie conversazioni e diminuirà il rischio di eventuali attacchi hacker; purtroppo i dispositivi mobili che non saranno in grado di supportare questa potenza saranno tutti i dispositivi targati Android con la versione 2.3.7 e tutti i dispositivi targati Apple con iOS 7. Per chi sarà in possesso di uno di questi smartphone non potrà più utilizzare l’applicazione da Febbraio dell’anno successivo.

La famosa piattaforma di messaggistica istantanea perderà innumerevoli utenti, ma si tratta di un aggiornamento che sarà necessario per la crescita del suo servizio poiché permetterà una qualità maggiore.

Non resta che aspettare questo aggiornamento per scoprirne tutti i dettagli.