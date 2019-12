Tra le numerose promozioni Passa a Wind è presente anche l’eccezionale offerta Wind All Inclusive Smart Easy Pay, che a soli 14,99 euro al mese permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

40 GB di traffico dati in 4G

Passa a Wind con l’offerta All Inclusive Smart in versione Easy Pay!

La promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti intenzionati ad acquistare una SIM Wind e può essere attivata attraverso il sito ufficiale del gestore, che permette di ricevere un coupon da presentare nei punti vendita. Non sono previsti costi di attivazione, dunque i nuovi clienti dovranno sostenere, al momento dell’acquisto, soltanto la spesa prevista per la scheda e il primo rinnovo anticipato della tariffa.

Anche in questo caso Wind include nel prezzo i servizi extra. Infatti, i nuovi clienti ottengono gratuitamente il servizio di navigazione hotspot, l’SMS MyWind e il servizio di segreteria telefonica. Senza andare incontro ad alcun costo aggiuntivo, inoltre, è possibile ricevere ogni mese, fino al 1° Marzo 2020, ben 100 GB di traffico dati extra. I clienti, quindi, ottengono mensilmente 140 GB di traffico dati da utilizzare gratuitamente. I Giga extra sono poi disattivati automaticamente dall’operatore senza dover sostenere spese di disattivazione.

E’ opportuno ricordare che la spesa prevista per il rinnovo mensile della promozione è pari a soli 14,99 euro e deve necessariamente essere saldato con addebito su carta di credito o conto corrente. I clienti che desiderano, invece, sostenere la spesa tramite credito residuo possono procedere con l’attivazione dell’offerta All Inclusive Smart in versione Standard rinunciando però alle soglie qui presentate, ricevendo, dunque, ogni mese: minuti illimitati e 20 GB di traffico dati in 4G.