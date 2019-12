Le passa a Wind sono indiscutibilmente tra le migliori offerte in grado di aiutare gli utenti a risparmiare moltissimo, proponendo bundle incredibilmente vari a prezzi estremamente ridotti. Conosciamo quindi quali sono le migliori proposte del momento attivabili entro la fine dell’anno corrente.

Tutte le offerte che indicheremo sono da considerarsi come operator attack, ovvero soluzioni attivabili in via esclusiva da utenti che si trovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale (salvo indicazione differente). Tutte richiedono un versamento iniziale di 11,99 euro per la promo, con anche 10 euro per la SIM ricaricabile; in genere è previsto un vincolo contrattuale di durata di 24 mesi, entro tale periodo l’utente non può richiedere la portabilità senza andare ad incappare nel pagamento di una penale addebitata sul metodo scelto.

Passa a Wind con le migliori offerte del momento