Sony potrebbe presentare il controller di PlayStation 5 nei primi mesi del prossimo anno. A lanciare l’indiscrezione è stato, ancora una volta, @PSErebus, un leaker piuttosto noto per aver azzeccato la prima data di uscita del secondo capitolo di The Last of US, poi posticipata a Maggio.

Stando a quanto comunicato da @PSErebus sul suo account Twitter, quello che con molta probabilità dovrebbe chiamarsi DualShock 5 verrà presentato ufficialmente nel primo trimestre del prossimo anno. Sul controller della console next-gen sappiamo già qualcosa, ovvero che includerà un feedback aptico, dei grilletti adattivi programmabili dagli stessi sviluppatori dei videogiochi, e dei pulsanti aggiuntivi sul retro del dispositivo.

Questa ultima novità è emersa proprio qualche giorno fa da un brevetto recentemente depositato da Sony. In particolare, DualShock 5 includerebbe due nuovi pulsanti di diverse dimensioni: uno più grande, che permetterebbe di definire la lunghezza delle impugnature del controller per adattarlo alle proprie mani, ed alcuni pulsanti più piccoli che permetterebbero “controlli aggiuntivi sul personaggio del gioco”.

PlayStation 5 sarà pre-ordinabile già a partire dalla prima metà del prossimo anno?

@PSErebus, tuttavia, non si è limitato ad annunciare la (probabile) data di presentazione del DualShock 5. Nello stesso post pubblicato su Twitter, infatti, il noto leaker ha anche comunicato che a partire da qualche giorno dopo la presentazione del nuovo controller, sarà già possibile pre-ordinare la PlayStation 5.

DUALSHOCK 5 will be unveiled in the first quarter of 2020. PlayStation 5 will be available to preorder worldwide shortly afterwards pic.twitter.com/ffTU9HVaoP — PlayStation (@PSErebus) December 28, 2019

Questa ultima notizia ha fatto storcere il naso a molti utenti, non convinti del fatto che Sony possa aprire i pre-ordini senza prima presentare la sua prossima console. Del resto, non si tratta di una comunicazione ufficiale ma solo di voci messe in giro da un account presunto insider.