A partire da ieri 27 dicembre 2019, l’operatore Tim ha iniziato a proporre una nuova offerta dedicata solamente ad alcuni utenti denominata Seven Super Go a soli 7 euro al mese.

Più precisamente la Seven Super Go è dedicata solamente agli attuali clienti Wind che decidono di cambiare operatore con contestuale portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Passa a Tim con la Seven Super Go a 7 euro al mese

L’offerta Seven Super Go prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile a soli 7 euro al mese. Nel dettaglio l’offerta comprende 1000 minuti e 3 GB di traffico ma entro alcuni giorni dall’attivazione, l’operatore attiverà anche le opzioni aggiuntive +47 GB Free e +Minuti illimitati Free.

Il costo di attivazione in Negozio è di 12 euro, mentre il costo della nuova SIM ricaricabile è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Come indicato precedentemente, il prezzo appena descritto è riservato solamente agli attuali clienti Wind che passano a Tim. Se si proviene da altri operatori nazionali, l’operatore propone altre offerte ricaricabili a partire da soli 5.99 euro al mese.

A tutti i clienti con un’offerta addebitata su credito residuo, l’operatore attiverà anche l’opzione Sempre Connessi che, in caso di esaurimento del credito principale, permetterà di effettuare chiamate, inviare SMS e navigare senza limiti al solo costo di 90 centesimi di euro al giorno fino ad un massimo di 1.80 euro in due giorni. Non sarà invece previsto alcun costo aggiuntivo in caso di domiciliazione dell’offerta su carta di credito o conto corrente. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.