Soltanto pochi mesi fa l’azienda cinese OnePlus ha portato ufficialmente sul mercato i suoi ultimi smartphone, cioè OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro. Attorno al mese di giugno, l’azienda dovrebbe annunciare i successori di questa serie e sappiamo che quest’anno saranno ben tre modelli: OnePlus 8, OnePlus 8 Pro e OnePlus 8 Lite. Andiamo a riassumere brevemente quanto trapelato finora su questi dispositivi.

OnePlus 8: ecco le novità che porterà questa serie di smartphone

OnePlus porterà diverse novità rispetto ai precedenti modelli. In primis, come già accennato, quest’anno avremo anche un terzo modello che sarà in sostanza una versione Lite degli altri due modelli principali. Oltre a questo, la versione Pro del device sarà ovviamente dotata del supporto alla connettività 5G e sarà alimentato dal potente processore Snapdragon 865 di Qualcomm.

Discorso differente per la versione Lite del device. Ad alimentare questo terminale, infatti, troveremo un processore MediaTek, cioè il SoC MediaTek Dimensity 1000. Altra caratteristica del trio di smartphone a marchio OnePlus sarà poi la presenza di un display forato, e ci sarà anche un refresh rate da 90 Hz per la versione Lite e base e da 120 Hz per la versione Pro. Di seguito vi riassumiamo le specifiche.

OnePlus 8

Display SuperAMOLED da 6.44 pollici in FullHD+ da 90Hz

Processore Snapdragon 865 di Qualcomm

Memoria: 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage

Tripla fotocamera posteriore da 60+16+12 megapixel con zoom ibrido 5x

Fotocamera frontale da 32 megapixel

Batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 30W e ricarica wireless

Altro: certificazione IP53, chip NFC

OnePlus 8 Lite

Display SuperAMOLED da 6.44 pollici in FullHD+ da 90Hz

Processore Mediatek Dimensity 1000

Memoria: 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage

Tripla fotocamera posteriore da 48+16+12 megapixel

Fotocamera frontale da 16 megapixel

Batteria da 4000 mAh con ricarica rapida da 30W

Altro: certificazione IP53, chip NFC

OnePlus 8 Pro