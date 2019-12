CoopVoce: fino al 15 gennaio avete tempo per avere la Top 20 a 8 euro

CoopVoce è stato una grandissima scoperta nel mondo dei provider virtuali, i quali sono da anni all’apice della telefonia mobile. Da diversi anni a questa parte questi particolari gestori stanno mettendo in difficoltà tutti i colossi di cui conosciamo bene i nomi.

Il loro merito è sicuramente quello di proporre promozioni con prezzi bassissimi e che soprattutto durano per sempre nel tempo. Tra questi quello di Coop risultato uno dei più interessanti sotto vari punti di vista, nonché il più affidabile secondo l’opinione pubblica. CoopVoce infatti da diverso tempo a questa parte continua a proporre promozioni interessanti per via del prezzo e dei contenuti, le quali risultano tra le più prese in considerazione. Soprattutto l’ultima lanciata sta riscuotendo un grande successo, dal momento che dura fino al prossimo 15 gennaio allo stesso prezzo.

CoopVoce: gli utenti ora arrivano in massa per sottoscrivere la nuovissima ChiamaTutti Top 20 che possiede tutto a soli 8 euro al mese

CoopVoce ha preferito cambiare strategia, e questa era una condizione senza la quale non si sarebbe potuti andare avanti. Molte persone hanno infatti confermato che non mostravano interesse verso il provider proprio a causa della mancanza di contenuti all’interno delle offerte.

Ora però è tutto diverso, e a dimostrarlo c’è proprio l’ultima promo che prende il nome di ChiamaTutti Top 20. All’interno di questa soluzione potete trovare ogni mese minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS da inviare a chiunque voi vogliate. Seguono in oltre 20 giga in 4G per navigare sul web ogni mese con un prezzo totale di soli 8 euro.