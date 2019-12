Non tutti gli smartphone sono compatibili con il nuovo Android 10. Ciascuno di noi vorrebbe trovare il modo di aggiornare il proprio dispositivo con le ultime novità del sistema operativo made by Google. L’esperienza utente si arricchisce ma soltanto per coloro che si possono identificare nella nuova lista ufficiale che indica i modelli idonei alla ricezione dell’update cumulativo. Ecco quali smartphone saranno aggiornati.

Android 10 per telefoni Samsung

S10

S10+

S10e

Note 9

Note 10

S9

S9+

A80

A70

A60

A50

A40

A30

A20e

A10

A9

M20

M30

Tab S5e

S4

Tab A 10.1

Tab A 8.0

Huawei ed Honor

Huawei P30

P30 Pro

P30 Lite

Huawei P20

P20 Pro

Mate 20

Mate 20 X

20 X 5G

Mate 20 RS Porsche Design

Mate 20 Lite

10 Pro

Mate 10 Porsche Design

P Smart 2019

Smart+ 2019

P Smart Z

HONOR 20

20 Pro

20 Lite

View20.

Android 10 per Xiaomi, OnePlus e Redmi

Xiaomi Mi A2

Mi A2 Lite

Mi MIX 3

Xiaomi Mi MIX 2S

Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi 8

Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition

Mi 8 Explorer Edition

Redmi Note 7

Redmi Note 7 Pro

POCOPHONE F1

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

6

6T

OnePlus 5T

OnePlus 5

Sony, Realme ed Oppo

Sony Xperia 1

Sony Xperia 10

10 Plus

XZ1

Z2

Xperia XZ3

Realme 3 Pro

5 Pro

Realme X

XT

Realme 3

Realme 5

3i

Realme 2 Pro

OPPO Reno

OPPO Reno 10x zoom

Reno 5G

Find X

R15 Pro

RX17 Pro

OPPO RX17 Neo.

Per tutti coloro che non possono avere l’aggiornamento potrebbe esistere una valida alternativa in arrivo dalla comunità di LineageOS. I modelli più famosi e ricercati, difatti, potranno contare eventualmente su una distribuzione ad hoc opportunamente modificata e distribuita dagli sviluppatori di terze parti.