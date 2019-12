Youtube è famoso in tutto il mondo. Stiamo parlando della piattaforma video più apprezzata nell’intero pianeta. Offre un mondo di possibilità per chi vuole monetizzare ed anche per chi, semplicemente, desidera passare qualche ora in compagnia di musica o video di ogni genere. Fino ad oggi immune da attacchi, cade nella morsa degli hacker per colpa di un video pericoloso. Scatena una diffusa infezione di massa verso i dispositivi tramite un file che modifica le librerie interne per Android e Windows. Si scatena il panico per il malware che attacca gli utenti.

Youtube: scoperto un malware, colpa del video che modifica telefoni e PC

Una pubblicità ingannevole propone un video apparentemente innocuo. Da un semplice click parte il virus che si collega ad un server remoto dal quale scarica un file infetto usato per modificare le librerie allo scopo di lanciare un software che funziona attivamente in background. Il processo è nascosto e nemmeno gli analisti più esperti riescono a risolverlo efficacemente.

Secondo una prima ricostruzione del profilo pare possa essere in grado di spiare WhatsApp ed ogni altra attività sul telefono. Qui sono compresi social network, chiamate, messaggi e credenziali di ogni ordine e grado con password delle banche e molto altro ancora. C’è poco da stare sereni di fronte ad una simile minaccia.

Il rischio si elimina alla fonte prevedendo l’uso di un sistema antivirus per sistemi operativi Windows-based. Per gli utenti Android, oltre questo consiglio, vale quello della diffidenza nei confronti degli ads pubblicitari che infestano i video su Youtube. Meglio non fare click piuttosto che rimanere con il pesante dubbio di un focolaio di infezione. Fate molta attenzione!