Molte delle offerte proposte dagli Operatori telefonici tradizionali, così come quelli Virtuali, includono tantissimi GIGA di Internet che spesso e volentieri restano inutilizzati. Ci ritroviamo, in questo modo, a pagare per un pacchetto che in realtà non sfruttiamo a pieno. Certo, avere qualche GIGA in più su cui contare per poter navigare in Internet mentre siamo fuori casa non può farci male… ma se ci fosse un Operatore disposto a ricaricare il nostro credito telefonico per i GIGA di Internet inutilizzati?

PosteMobile Creami WEBACK, l’offerta che ti ricarica per i GIGA non utilizzati

Quell’Operatore esiste, ed il suo nome è PosteMobile. Con la sua Creami WEBACK, PosteMobile ricarica il tuo credito telefonico per i GIGA non utilizzati: nello specifico, ogni mese si riceverà 1 euro di ricarica telefonica bonus ogni 10 GB di Internet inutilizzati. Un esempio? Si hanno a disposizione 50 GB e se ne utilizzano solo dieci. A fine mese si riceverà 4 euro di ricarica bonus.

L’offerta Creami WEBACK include 50 GB di Internet in 4G e credit illimitati da utilizzare in chiamate ed SMS (1 credit equivale ad un SMS o ad un minuto di chiamata) per 9,99 euro al mese. La promozione è dedicata a tutti i clienti che, entro l’8 Gennaio, richiederanno l’emissione di una nuova SIM ricaricabile senza vincolo di portabilità. La spedizione della SIM è completamente gratuita, ma è previsto un contributo di 20 euro per il suo acquisto con 10 euro di traffico incluso.

Creami WEBACK può essere attivata sia online sul sito ufficiale di PosteMobile o telefonicamente, compilando l’apposito format per essere contattati da un operatore.