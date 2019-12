L’operatore Fastweb Mobile vuole chiudere nel migliore dei modi il mese di dicembre e intende farlo con un’iniziativa commerciale ben conosciuta da molti clienti. Si tratta dell’offerta mobile che sarà attivabile fino alla giornata del 31 dicembre, salvo nuove proroghe.

Quest’offerta è disponibile in versione online attraverso il seguente link ufficiale e può essere attivata da coloro che desiderano cambiare il proprio operatore telefonico. Una volta aperta la pagina web, i clienti possono scegliere anche altre modalità d’attivazione come ad esempio il servizio ‘Ti ricontattiamo noi’ oppure contattando telefonicamente il numero 146.

Passa a Fastweb Mobile con l’offerta da sogno

Attivando questo tipo di offerta, i clienti potranno usufruire ogni mese di un grande numero di minuti per contattare qualsiasi numero nazionale e allo stesso tempo anche un’ampia disponibilità di giga per consentire l’accesso su internet senza problemi.

La provenienza dal proprio operatore telefonico in questo caso non è rilevante come tante altre iniziative presenti sul mercato, considerando che l’offerta è attivabile dai nuovi clienti provenienti da Tim, Vodafone, Wind Tre, Iliad o tutti gli operatori virtuali.

Sono consumabili ogni mese minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile e 30 giga di traffico dati in 4G. Il costo che bisogna affrontare ogni mese è di 9,95 Euro.

Oltre a proporre delle soglie abbondanti, l’offerta include anche un costo mensile abbordabile che invoglia maggiormente gli utenti ad eseguire l’attivazione. Non solo, i clienti possono usufruire anche dell’attivazione gratuita, così come l’acquisto della sim e la spedizione. Per avere questi regali bisogna attivare l’offerta in modalità online.