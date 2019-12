Il 5G è alle porte ed in un universo in cui l’avanzamento tecnologico non si può fermare, sempre più utenti sono interessati a testare le nuove velocità concesse da questo standard per le connessioni mobili. Con l’arrivo del nuovo anno, le fantomatiche antenne verranno finalmente azionate e così la diffusione del segnale del 5G potrà espandersi in tutto il territorio italiano e fare goder delle sue novità tutti quanti. Sebbene gli operatori nazionali abbiano, quindi, provveduto ad effettuare investimenti di ogni genere per l’acquisto dei relativi blocchi in banda e costruzione delle antenne designate alle ricezione , non tutti hanno già commercializzato le loro offerte per questa nuova tipologia di connessione.

Tim e Vodafone sono gli unici due operatori ad aver annunciato le offerte per il 5G

Sono due gli unici gestori telefonici ad aver annunciato le loro offerte per l’imminente Internet of things e sono TIM e Vodafone. Col passare del tempo sicuramente anche Wind Tre e Iliad procederanno col rendere pubblico il loro catalogo, ma al momento gli utenti possono godere solo di una scelta ristretta.

In particolar modo sappiamo che le offerte di TIM sono:

Advance 5G: chiamate illimitate, messaggi illimitati e 50 GB al prezzo di 29.99 euro al mese.

chiamate illimitate, messaggi illimitati e 50 GB al prezzo di 29.99 euro al mese. Advance 5G Top: chiamate e messaggi illimitati verso tutti e 100 GB in 5G al prezzo di 49,99 euro al mese.

Mentre le offerte di Vodafone sono: