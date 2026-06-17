Snapdragon Reality Elite: Qualcomm svela il chip per gli Xreal Aura

Qualcomm ha alzato il sipario su Snapdragon Reality Elite durante l’Augmented World Expo 2026, il nuovo processore pensato per i visori e gli occhiali di realtà aumentata e mista di fascia alta. Il chip troverà casa dentro gli Xreal Aura, gli occhiali nati dalla collaborazione con Google e attesi per il prossimo autunno. Non è l’unica novità arrivata dal palco, perché Qualcomm ha mostrato anche START, una piattaforma costruita per rendere più semplice la realizzazione di occhiali smart con funzionalità basate sull’intelligenza artificiale.

Cosa cambia con il nuovo processore

Il salto generazionale qui si sente, e parecchio. La prima cosa che salta all’occhio è il supporto a una risoluzione fino a 4,4K per occhio a 90 fotogrammi al secondo. Tradotto in pratica, significa immagini più nitide e una latenza più bassa, due aspetti che su un visore fanno tutta la differenza del mondo quando si parla di comfort visivo e di immersione. Qualcomm parla di un’autonomia migliorata fino al 20% e di temperature operative più basse, fino a 12 gradi Celsius in meno rispetto allo Snapdragon XR2+ Gen 2, il predecessore diretto.

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Anche sul piano della pura potenza i numeri raccontano un bel passo avanti. L’azienda dichiara un incremento del 60% per le prestazioni della GPU, fino al 30% in più per la CPU e un balzo notevole, fino al 160%, per la NPU dedicata all’intelligenza artificiale. È proprio quest’ultimo dato a fare gola, perché la NPU è il cuore pulsante di tutte quelle funzioni AI che girano direttamente sul dispositivo, senza dover appoggiarsi a un server esterno.

Più intelligenza artificiale a bordo

Tutta questa potenza extra apre la porta a funzioni AI sempre più raffinate, capaci di lavorare in locale, e ad assistenti in grado di portare a termine compiti in autonomia. È la direzione verso cui sta andando tutto il settore degli occhiali smart, e avere un hardware all’altezza è il primo passo per renderlo possibile davvero.

Un altro punto interessante riguarda la flessibilità. Reality Elite funziona sia con visori completamente indipendenti, quelli che fanno tutto da soli, sia con dispositivi collegati a un modulo di elaborazione esterno. Una scelta che lascia spazio ai produttori per costruire prodotti diversi tra loro, dai modelli più leggeri pensati per l’uso quotidiano fino ai visori più potenti destinati ad applicazioni professionali.

Per quanto riguarda gli Xreal Aura, restano il banco di prova più atteso per il nuovo chip. Saranno loro i primi a mostrare cosa sa fare davvero questa piattaforma una volta arrivata sul mercato il prossimo autunno, e l’attenzione attorno al progetto è alta proprio per via della collaborazione con Google. La piattaforma START, dal canto suo, punta ad abbassare le barriere d’ingresso per chi vuole sviluppare occhiali smart con AI integrata, semplificando una parte del lavoro che fino a oggi richiedeva risorse ed esperienza non proprio alla portata di tutti.