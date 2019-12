La Wind All Inclusive 50 Flash+ è un’offerta che sicuramente sta facendo discutere per la bontà dei contenuti inseriti al suo interno, nonché per un prezzo finale di vendita veramente ridottissimo, soli 6,99 euro al mese per sempre.

L’attivazione, come sempre accade in occasioni di questo tipo, risulta essere limitata esclusivamente a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale o da Iliad (sono sempre esclusi Kena Mobile e ho.Mobile). La richiesta può essere presentata gratuitamente online sul sito ufficiale con spedizione a domicilio della SIM ricaricabile, sarà necessario pagare 10 euro per il suo acquisto; in caso contrario l’utente può prenotarla sul sito ed attivarla direttamente in negozio, in tal modo però dovrà pagare 11,99 euro + 10 euro.

La promo corrente presenta un vincolo contrattuale di durata di 24 mesi, entro tale periodo il consumatore che richiederà la portabilità verso altra azienda si troverà costretto a pagare una penale del valore di 15 euro addebitata direttamente sul credito residuo, se presente.

Wind: la promozione è davvero invitante

All’interno della promozione Wind All Inclusive 50 Flash+ sono comunque stati posizionati minuti illimitati per telefonare ad ogni numero di telefono, 100 SMS da utilizzare verso chiunque e 50 giga di internet alla massima velocità di navigazione possibile.

Tutto ad un prezzo fisso di soli 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, da pagare tramite credito residuo della SIM ricaricabile che si è andati ad acquistare in precedenza. La navigazione è possibile sotto la rete telefonica 4G di Wind, senza costi aggiuntivi o altre limitazioni da segnalare. Il nostro consiglio è, ovviamente, di attivarla direttamente online sul sito ufficiale.