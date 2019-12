Iliad: a sorpresa 2 offerte segrete sul sito ufficiale, si parte da 4,99 euro

Iliad rappresenta il nuovo che avanza, e anche molto forte. Questo gestore è riuscito a dare quello che nessuno credeva potesse dare in così poco tempo, visto che ci sono già milioni di utenti. Siamo oggi a oltre 4,5 milioni di persone che possiedono una delle tante offerte che il provider ha lanciato.

In realtà, se proprio bisogna dirla tutta, Iliad a pubblicato solo tre offerte che comprendessero minuti, SMS e giga. Queste sono andate polverizzati subito, con l’ultima che continua ad esistere ormai da oltre un anno e mezzo a questa parte. Stiamo parlando della soluzione da 50 giga in 4G, la quale costa solo 7,99 € al mese per sempre. Per difendersi dalla concorrenza però il gestore ci ha tenuto a precisare che sul sito ufficiale esistono altre due soluzioni. Queste sono state già viste in passato, e in tanti credevano fossero ormai scadute e non più sottoscrivibili.

Iliad: le vecchie nuove offerte sono disponibili sul sito ufficiale a partire da soli 4,99 euro al mese per sempre

Oltre alla sua famosissima Giga 50, Iliad possiede altre due offerte sul sito ufficiale che in tanti hanno ignorato fino ad ora in consapevolmente. Stiamo parlando della Giga 40 e della Solo Voce, due offerte che a loro modo includono tutto per pochi euro.

La prima raccoglie al suo interno minuti illimitati verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 40 giga in 4G. La seconda invece include solo minuti ed SMS senza limiti. I prezzi sono rispettivamente di 6,99 € al mese per sempre e di 4,99 € al mese per sempre.