Che tu abbia amato Star Wars: The Rise of Skywalker o l’abbia odiato, ci sono state innegabilmente alcune strane scelte fatte nel suo sviluppo, e il collegamento del nuovo film con Fortnite è forse il più sconcertante di tutti.

Come tutti i film della serie, Star Wars Episodio IX prende il via con la fanfara di John Williams e la striscia di testo introduttivo giallo che fluttua nello spazio.

E, come forse si sarà già notato dai trailer degli spoiler, l’Imperatore Palpatine, il grande cattivo dei primi sei film, è tornato.

È un grande momento per la storia di Star Wars, perchè sembrava che Palpatine fosse stato apparentemente sconfitto da Darth Vader in Il ritorno dello Jedi. Il che rende la sua reintroduzione un’opportunità sprecata per la maggior parte dei fan di Star Wars. E inoltre, perchè tutto questo è avvenuto praticamente su Fortnite.

La misteriosa trasmissione è stata realizzata, tra tutti i posti disponibili, proprio nel gioco. Un grande evento crossmediale che ha visto i personaggi e i veicoli di Star Wars invadere il mondo Fortnite in un momento particolare, ed è stato l’unico posto in cui avresti potuto ascoltare la trasmissione di Palpatine.

Una stranezza dopo l’altra

