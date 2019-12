Omio invece è un programma che consente agli utenti di trovare immediatamente il mezzo di trasporto più idoneo al viaggio o trasferta che si sceglie di affrontare. A fronte di un’ampia scelta fra treni, autobus, voli, in pochi click si può acquistare il biglietto. Sempre sulla mobilità troviamo Transit che segnala i mezzi di trasporto ma cittadini; di fatto è più circoscritta a porzioni piccole geografiche, come città o piccole realtà.

Per tutti coloro che invece non utilizzano i più gettonati servizi di sharing come Enjoy, Cooltra, DriveNow e sono soliti prendere taxi, vi consigliamo WeTaxi, che mostra tutte le soluzioni presenti e che, impostando luogo di partenza e luogo di arrivo, consente di visualizzare in anteprima la cifra che si andrà a spendere. Utilissimo poi, la possibilità di pagare comodamente con qualsiasi servizio possibile: dal sopracitato Satispay a PayPal.

Invece per tutti coloro che si trovano a rinunciare a partenze e viaggi di qualsiasi tipo, esiste un software gratuito per iOS e Android, Roomer, che permette di rivendere il proprio soggiorno al 30% in meno del prezzo dell’acquisto. Un buon modo per non perdere totalmente i soldi a seguito della prenotazione.

Una bella App pensata da un giovane talentuoso italiano per la pulizia del nostro pianeta

Terminiamo la classifica con Clean Word, un’App realizzata da un giovane talentuoso italiano, Mattia De Chiara, e che vede nella pulizia dell’ambiente circostante il tema del software. Per ogni rifiuto raccolto in giro per il mondo, fotografato e comprovato, si potrà accedere ad un credito virtuale da convertire in soldi reali con gli sponsor selezionati.