Google Stadia è ora disponibile da un mese e pian piano la società sta aumentando il numero di funzioni supportate. Sulla scia del tanto atteso lancio di Screen Connect con Ghost Recon: Breakpoint, un sistema di Achievements è stato ora confermato.

Al momento, i risultati e le notifiche sono supportati solo sui browser Chrome e Chromecast. Google ha dichiarato in un aggiornamento che prevede di estendere la funzionalità agli utenti di app mobile nel 2020.

Google Stadia, l’aggiornamento arriverà anche su mobile nel 2020

Adesso, i giocatori riceveranno notifiche quando ottengono un risultato nei giochi che li supportano (anche se al momento queste notifiche non possono essere disattivate) e possono visualizzare un elenco dei loro risultati e quelli dei loro amici sul web. Fortunatamente, se stai usando Google Stadia da un po’ non guarderai un elenco completamente vuoto quando vorrai dare un’occhiata ai tuoi risultati.

Google Stadia ha monitorato i progressi del gioco in modo che i risultati che hai già completato vengano visualizzati senza che tu debba ripetere tutto da capo. Al momento è un sistema piuttosto rudimentale ma fa quel che deve. Oltre a utilizzare la sua pagina di riepilogo della community per confermare che il supporto per le app mobili arriverà nel 2020, Google ha anche affermato di avere “più funzionalità in arrivo” per gli Achievements dal prossimo anno.

Fino ad ora, non ci sono dettagli su cosa sarà questo “altro”. Tuttavia ci sono buone probabilità che ci saranno alcune mosse per rendere il sistema più completo e forse anche più individuale su Google Stadia. Probabilmente ne sapremo di più nel 2020.