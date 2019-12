Appena dieci giorni fa ci è giunta la notizia per cui la versione stabile di Android 10 fosse disponibile in Germania per i possessori di Samsung Galaxy Note 10 e Samsung Galaxy Note 10+. Alla Vigilia di Natale, l’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile è stato reso disponibile anche per gli utenti italiani.

Proprio in queste ore, infatti, anche noi di TecnoAndroid abbiamo ricevuto l’aggiornamento ad Android 10 sul Samsung Galaxy Note 10+ di cui siamo dotati in redazione, come possono testimoniare gli screenshot che allegheremo a breve. Se anche tu sei in possesso di un Samsung Galaxy Note 10 o Samsung Galaxy Note 10+, dunque, potresti ricevere l’aggiornamento a breve.

Android 10 arriva su Samsung Galaxy Note 10, ecco le novità

Oltre a piccole modifiche estetiche e a miglioramenti generali, con Android 10 debutta finalmente l’attesa Dark Mode, che può adesso essere attivata a livello di sistema. La modalità scura offre diversi vantaggi, tra cui una maggiore autonomia dello smartphone ed una migliore leggibilità durante le ore di utilizzo notturno del dispositivo.

E ancora, l’ultima versione del sistema operativo di Google introduce anche la Modalità Concentrazione, che disattiva temporaneamente l’utilizzo di determinate applicazioni che possono distrarci dal lavoro o dallo studio. Quando la Modalità Concentrazione è attiva, anche le notifiche vengono silenziate, mentre vengono rese possibili solo le operazioni essenziali (come la facoltà di ricevere o avviare una chiamata).

Oltre ciò, sono state anche aggiunte le Smart Reply, che suggeriscono delle scorciatoie a seconda delle notifiche ricevute, basando tali suggerimenti sulle abitudini degli utenti.