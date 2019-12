Mancano ancora diversi mesi, e neanche pochi, alla presentazione della prossima serie di punta di OnePlus. Detto questo, nell’ultimo periodo sono comparse moltissime informazioni in merito. Dai render dei modelli, al fatto che la serie prevede un trittico e non una coppia. Un’ulteriore grossa fuga di notizia ha messo in piazza molte delle specifiche e i prezzi di alcune combinazioni in fatto di RAM e spazio d’archiviazione. Tutto questo è diventato disponibile grazie a un posto comparso sulla nota piattaforma cinese Weibo.

OnePlus 8: tutto quello che c’è da sapere al momento

Innanzitutto c’è da sottolineare un’altra novità. Niente processore Qualcomm, niente processore Snapdragon 865 per la serie. Il produttore cinese ha deciso di fare affidamento al Dimensity 1000 di MediaTek. Rispetto alla controparte statunitense, tale processore presenta una configurazione di CPU identica eccetto per la velocità di Clock leggermente ridotta. Presenta comunque un modem 5G integrato. Il punto positivo in questo cambiamento potrebbe essere nel prezzo finale.

Il display della versione Pro avrà una risoluzione da 1440 pixel con una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. A supporto ci sarà una batteria da 4.500 mAh. Per la versione base il display sarà da 1080 pixel, ma con la stessa frequenza; la batteria sarà da 4.000 mAh così come nel Lite.

Come detto, sono comparsi anche i prezzi. OnePlus 8 Lite potrebbe costare sotto intorno ai 400 euro nella versione da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria. Lo stesso accoppiamento nella base e della Pro prevederà un costo di rispettivamente circa 500 e 700 euro. Le versioni di questi due modelli con 12 GB di RAM e 256 di memoria arriveranno a costare circa 600 e 800 euro.