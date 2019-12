3 Italia è uno dei gestori telefonici più attivi in questa stagione natalizia. Il brand che oramai è unito a tutti gli effetti con Wind ha messo nel suo mirino TIM, Vodafone o Iliad. Per tutto l’arco di queste festività di Natale e di fine anno, i futuri abbonati potranno scegliere la ricaricabile “All-In XMas Edition”.

3 Italia, ecco l’offerta speciale per Natale con 100 Giga per tutti i clienti

Se comparata anche con le altre promozioni natalizie di altri gestori, la All-In XMas Edition di 3 Italia può essere considerata una delle migliori soluzioni a disposizione di quelle persone intenzionate a chiedere la portabilità del loro numero. I clienti che scelgono questa tariffa hanno a loro disposizione minuti no limits per le chiamate nazionali verso fissi e mobili più 100 Giga per internet. Il costo di rinnovo è di soli 11,99 euro.

Con la All-In XMas Edition ci sono anche ulteriori servizi extra. Ad esempio, i clienti nuovi dell’operatore non dovranno affrontare spese extra per le connessioni LTE. Al tempo stesso, laddove sia presente copertura del territorio, è possibile navigare sotto le nuove reti 4,5G.

Sempre nella promozione risulta incluso a costo zero anche il servizio GIGA Bank per un riciclo dei Giga non sfruttati nell’arco dei trenta giorni. 3 Italia, inoltre, aggiunge per i suoi abbonati anche il programma Grande Cinema per ingressi scontati nei cinema di tutta Italia. Per attivare la All-In XMas Edition è necessario cliccare su questo link.