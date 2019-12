Trony spezza il dominio di Unieuro con il nuovo volantino, gli utenti si trovano ad avere la possibilità di ricevere uno sconto del 50% sull’acquisto di un secondo prodotto tra i tantissimi modelli inclusi nelle pagine della campagna promozionale.

Come al solito Trony non ha voluto “seguire la massa” di aziende pronte a lanciare il classico SottoCosto in occasione delle festività natalizie, per l’occasione ha giustamente pensato di isolarsi dal resto del settore proponendo un qualcosa di diverso anche se non di completamente inedito.

Volantino Trony: tutti i prodotti scontati del 50%

L’idea è quella di indurre il consumatore all’acquisto di un paio di prodotti esclusivamente tra i modelli inclusi nelle pagine della campagna, offrendo in cambio in cassa uno sconto del 50% sul meno caro della coppia (rispetto al listino originario, non al prezzo scontato).

Il meccanismo è davvero di facile comprensione, ma per chiarezza spieghiamolo con un esempio: immaginiamo di aver scelto di acquistare un televisore da 600 euro ed uno smartphone da 500 euro, per un totale di 1100 euro. In cassa, secondo l’offerta, verrà scontato del 50% lo smartphone portandolo a 250 euro, per un totale quindi di 850 euro.

E’ importante ricordare, comunque, che l’utente non potrà scegliere il modello sul quale applicare la riduzione, né potrà effettivamente sbizzarrirsi tra i tantissimi prodotti disponibili in negozio. La campagna promozionale è attiva presso ogni punto vendita del circuito Trony in Italia, ma non sul sito ufficiale.