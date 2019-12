Youtube è l’applicazione preferita per video maker e semplici utenti che vogliono saperne di più sul mondo o divertirsi ascoltando musica e guardando video generalisti. Non è innocua come si potrebbe pensare visto che è stato appena scoperto un nuovo virus che attacca passando per le chat di WhatsApp e Messenger. Il malware spunta all’improvviso ed una volta in azione è quasi impossibile fermarlo. Ecco cosa potrebbe succedere.

Youtube: ecco il malware che attacca PC e smartphone

Il sistema di controllo per la trasmissione dati su Youtube include la presenza di pubblicità. Ormai siamo abituati a banner che appaiono in sovra impressione o nel corso dei video. Fino a questo momento non hanno rappresentato un grosso problema. Nonostante questa rassicurazione esiste un grande problema che manifesta ads pericolosi.

Un click sulla pubblicità del video e si scarica un file sospetto che modifica le librerie Windows ed Android garantendo accesso remoto a tutto il disco rigido. Le app vengono spiate compromettendo non solo la sicurezza ma anche le stesse prestazioni dei dispositivi ospiti.

Il consiglio è quello di prestare attenzione alla pubblicità ed all’eventuale presenza di software pericoloso. Consigliamo di dotarsi di un buon antivirus in modo tale da evitare qualsiasi genere di attacco e di truffe. I criminali informatici sono sempre pronti a fare la prima mossa. Giochiamo d’anticipo e facciamo attenzione a dove mettiamo le mani. Gli esperti, difatti, dicono che riuscire ad estirpare il virus è decisamente difficile. Agite con prudenza.

Siete incappati nel pericoloso video Youtube? Lasciateci pure una vostra testimonianza.