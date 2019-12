Le regole principali di WhatsApp sono poche, ma allo stesso tempo sono molto chiare. Una delle principale norme da rispettare sulla piattaforma di messaggistica istantanea è la precisa identificazione che si deve venire a creare tra un profilo ed un numero di telefono. Da sempre la chat è contraria ad ogni qualsivoglia tipo di conversazione anonima.

WhatsApp, come utilizzare la chat con un numero anonimo

La scelta di WhatsApp di tenersi lontana dalle conversazioni anonime è plausibile per alcuni aspetti. Da sempre gli sviluppatori sono impegnati nel garantire trasparenza e sicurezza agli utenti. Con una modalità anonima di certo si verrebbero a creare delle zone d’ombra particolari.

Per il futuro prossimo, ci sentiamo di escludere la presenza di una funzione per conversare su WhatsApp con l’anonimo. Tuttavia, utilizzando alcuni trucchi, è possibile comunicare con i propri amici senza utilizzare il proprio profilo.

La soluzione più utile è poi anche quella più semplice: invece di utilizzare l’anonimo è sempre possibile affidarsi ad un un profilo segreto.

Se non si ha a disposizione una seconda SIM, la migliore alternativa è rappresentata da “Text+”. Text+ è un semplice software che garantisce l’utilizzo di numero temporaneo, un numero buono per creare un profilo senza il nostro nome sulla chat.

Text+ non solo consente di creare dei numeri temporanei, ma si rende necessaria anche per tutti i passaggi relativi primo accesso su WhatsApp come l’SMS confermativo. Gli utenti possono scaricare questa app direttamente sul Google Play Store a costo zero.