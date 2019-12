Fino al 23 dicembre Expert ha attivato una campagna promozionale SottoCosto in grado di far impazzire i consumatori italiani, e di superare anche le offerte delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica.

Per una volta vi raccontiamo di una soluzione attiva pressoché ovunque sul territorio nazionale, e non disponibile in via esclusiva in alcune regioni; gli acquisti potranno essere completati anche sul sito ufficiale, a patto però che siate disposti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. Essendo di natura un SottoCosto, è bene comunque ricordare che le scorte disponibili sono estremamente limitate, per questo motivo potreste non trovare più prodotti, anche se attiva fino al 23 dicembre 2019.

Expert: il volantino che vi aiuterà a risparmiare moltissimo

Il volantino Expert punta prima di tutto a soddisfare quei consumatori che sono alla ricerca di prodotti dal miglior rapporto qualità/prezzo disponibile, ecco quindi arrivare le offerte legate al mondo Xiaomi. In particolar modo il consumatore potrà pensare di mettere le mani su un Redmi Note 8T a 199 euro (di ultima generazione ed appartenente alla fascia media del mercato), per finire su uno Xiaomi Mi 9 da 399 euro (top di gamma, forse soppiantato da Mi 9T e Mi 9 Pro, ma ancora molto invitante).

Le altre soluzioni riguardano invece il brand Oppo, Reno A5 2020 e Reno A9 2020 sono assolutamente da acquistare per spendere meno di 200 euro. Naturalmente le offerte del volantino Expert non terminano qui, se volete approfittare di tutti gli sconti aprite le pagine che trovate qui sotto.