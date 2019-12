Le ultime offerte di TIM, Wind Tre e Vodafone non hanno nulla da invidiare a quelle dei temibili avversari del mondo telefonico. I costi sono bassi e le aspettative alte per piani senza limiti e reti Internet impeccabili per copertura e velocità. Ad ogni modo c’è un trucco usato dagli operatori per recuperare qualche soldo. Molti utenti si sono accorti di una truffa che porta a svuotare completamente il credito residuo. Scoperto il problema si è trovata la soluzione. Ecco come evitare il prelievo forzato delle ricariche.

Ricariche annullate per colpa della truffa del credito per le offerte TIM, Wind Tre e Vodafone

C’è grande competizione nel mondo telefonico delle offerte commerciali. Con l’ingresso in campo di Iliad il low-cost ha finalmente assunto l’aspetto che tutti volevamo. Le tariffe sono diminuite di prezzo ma sono aumentati i costi dei servizi aggiuntivi. Alcuni sono utili mentre altri si attivano di soppiatto, potendo così parlare di vere e proprie frodi telefoniche a danno dei clienti.

Una di queste truffe riguarda MobilePay una piattaforma VAS condivisa tra tutti gli operatori tranne che per Iliad. Viene usata per attivare opzioni come suonerie, meteo, musica, oroscopo ed altre componenti opzionali da usare tramite un abbonamento. Molti di noi non hanno cosa farsene eppure si attivano con un semplice click.

I clienti dei suddetti operatori scoprono solo dopo che si tratta di una truffa. Per fortuna si può richiedere la disattivazione ottenendo anche il rimborso contattando l’operatore entro 24 ore dal rilevato ammanco. Il blocco ha effetto immediato e permanente e potrai finalmente goderti ricariche e promo senza spese aggiuntive.