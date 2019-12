Dopo tante indiscrezioni, è finalmente giunto il momento per l’azienda cinese Vivo di svelare in veste ufficiale i suoi due nuovi smartphone di punta, Vivo X30 e Vivo X30 Pro. I due nuovi dispositivi targati Vivo puntano moltissimo al comparto fotografico, ma andiamo con ordine.

Vivo X30 e Vivo X30 Pro ufficiali: ecco le specifiche

Come spoilerato dai numerosi teaser ufficiali di queste ultime settimane, con questi smartphone l’azienda cinese Vivo ha voluto puntare molto sul comparto fotografico. Quest’ultimo è infatti composto da una tripla fotocamera posteriore per il modello base con a bordo un sensore principale da 64 megapixel, un sensore grandangolare da 8 megapixel e un sensore per l’effetto ritratto da 32 megapixel. Questo comparto è ulteriormente curato sul modello Pro, dove troviamo in aggiunta un ulteriore sensore con lente periscopica da 13 megapixel in grado di effettuare uno zoom ottico 5x e uno zoom digitali 10x.

Molto curato risulta anche il design complessivo dei due terminali. Frontalmente, ad esempio, troviamo un display SuperAMOLED con una diagonale da 6.44 pollici in risoluzione FullHD+ nel form factor di 20:9 e con vetro curvo 2.5D. All’interno del pannello troviamo un sensore biometrico per il riconoscimento delle impronte digitali e un piccolo foro di 2.98 mm dove viene ospitata una selfie camera da 32 megapixel.

Le prestazioni di entrambi i dispositivi sono poi affidate al processore Exynos 980 coadiuvato da una GPU Adreno 612 e da 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage interno di tipo UFS 2.1. La batteria installata a bordo è invece da 4350 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W e non manca inoltre il supporto alla connettività 5G.

Prezzi e disponibilità

I nuovi smartphone dell’azienda saranno disponibili all’acquisto in Cina nelle colorazioni Blue, Pink e Black a partire dal prossimo 24 dicembre. I prezzi di vendita saranno i seguenti: