Manca ancora molto alla presentazione della futura serie di OnePlus. Nonostante questo, fino adesso sono già comparse diverse informazioni in merito come per esempio il fatto che bisogna aspettarsi un trittico di modelli e non più due. Ci sarà un modello base, un modello Pro e uno Lite. Adesso, a distanza di diversi giorni da questa prima notizia, sono comparsi online altri render che confermano e smentiscono i precedenti.

A dire il vero si tratta di un render che mostra solamente il pannello posteriore, lo stesso sia per OnePlus 8 che 8 Pro. Non vi da una certa sensazione di déjà vu? Effettivamente assomiglia abbastanza a quella che sarà il pannello posteriore della serie di punta di Samsung, i Galaxy S11. Va bene che ormai il design tra i diversi produttori varia di poco, ma questa situazione risulta alquanto strana.

OnePlus 8 e 8 Pro

Andando oltre al design, si sa poco in merito. Il display sarà un pannello AMOLED di casa Samsung, tra l’altro, dotato di punch hole e con una diagonale da 6,44 pollici. La risoluzione supportata sarà di 2400 x 1800 pixel e sarà presente un refresh rate da 90Hz. La versione Pro avrà una diagonale da 6,7 pollici, una risoluzione da 3180 x 1400 pixel e un refresh rate da 120Hz.

Entrambi saranno alimentati da un processore Snapdragon 865 di Qualcomm, il nuovo top di gamma del produttore statunitense. La batteria della versione base dovrebbe essere da 4000 mAh e sarà supportata da una tecnologia di ricarica rapida da ben 30 W. Nel caso della versione Pro sarà un pezzo da 4500 mAh e 50 W. Per quanto riguarda la prima versione Lite di OnePlus non si sa più di tanto.