Google Maps permette adesso di cercare una stazione di ricarica per le auto elettriche in base al tipo di connettore supportato. A segnalare la nuova funzionalità sono stati i ragazzi di Android Police: ora, quando si cerca una colonnina di ricarica, è possibile effettuare la ricerca filtrando i risultati in base al tipo di connettore supportato dalla propria auto (CHAdeMO, CCS, Type 2 o il tipo di spina proprietaria di Tesla).

Dopo aver effettuato la ricerca, basterà cliccare sulla voce “Aggiungi spina” per selezionare il connettore supportato dall’auto, o specificarlo manualmente dirigendosi nell’area Impostazioni di Google Maps e cliccando su “Impostazioni veicolo elettrico“.

Google Maps, un nuovo aggiornamento per cercare la stazione di ricarica compatibile con la propria auto

Questa funzionalità dovrebbe rendere molto più semplice individuare un punto di ricarica compatibile con la propria auto elettrica che sia libero al momento della ricerca. Ad Aprile, infatti, Google ha aggiunto una nuova opzione che mostra se una stazione di ricarica è in uso o se, al contrario, non è occupata da alcun veicolo.

Al momento pare che questa funzionalità sia disponibile per gli smartphone ed i tablet Android, nonché i dispositivi di casa Apple nei soli Stati Uniti e nel Regno Unito. Non è ancora chiaro se e quando la funzionalità arriverà anche in altri Paesi.

Intanto, uno degli ultimi aggiornamenti di Google Maps ha aggiunto la possibilità di segnalare autovelox, incidenti stradali, rallentamenti, cantieri, corsie chiuse, veicoli in panne sulla carreggiata, detriti ed altri oggetti pericolosi sulla strada. L’aggiornamento è disponibile sia per i dispositivi con sistema operativo Android che per gli iPhone e gli iPad.