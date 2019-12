EMUI 10 è il nome del nuovo sistema operativo dedicato a tutti gli smartphone Huawei e Honor il quale, come suggerisce il nome, comprende al suo interno Android 10. In sviluppo ormai da diversi mesi, la nuova EMUI è pronta ad essere lanciata su oltre 50 dispositivi diversi. Nelle ultime settimane, inoltre, alcuni Device prodotti dal colosso Cinese hanno già ricevuto l’update attraverso l’applicazione HiCare.

Nello specifico gli Smartphone Huawei aggiornati sono i seguenti:

Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 PRO RS design;

Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 lite;

Huawei Nova 5T.

EMUI 10: ecco quali Smartphone riceveranno l’update

Oltre ai 3 dispositivi sopracitati, come già ribadito precedentemente sono numerosi gli Smartphone Huawei ed Honor in attesa dell’aggiornamento alla nuova EMUI 10. Fortunatamente i tempi di attesa non sono molto lunghi, nonostante ad oggi non siano stati ancora confermati. In ogni caso nel momento in cui l’update sarà disponibile, quest’ultimo potrà essere scaricato facilmente attraverso l’app HiCare.

Ecco di seguito tutti i modelli che riceveranno l’aggiornamento: