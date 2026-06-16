BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi: ora è davvero IMBATTIBILE

BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi è un dispositivo estremamente particolare nel panorama tecnologico attuale. Non si tratta semplicemente di un tablet, né di un classico e-book reader o di un semplice taccuino digitale. La sua natura ibrida gli permette infatti di racchiudere tre categorie di prodotto in un unico dispositivo: tablet Android, lettore di ebook e blocco note digitale avanzato.

Questa seconda generazione rappresenta più un aggiornamento che una vera rivoluzione rispetto al precedente Go 10.3 Gen 1. La novità più importante è racchiusa proprio nel nome “Lumi”: l’introduzione della retroilluminazione del display. Si tratta di una caratteristica che elimina quello che era probabilmente il principale limite della precedente generazione, ovvero l’impossibilità di utilizzare comodamente il dispositivo in ambienti completamente bui.

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Per chi già conosce la serie Go 10.3, l’esperienza d’uso rimane sostanzialmente invariata. Tuttavia, l’aggiunta della frontlight rende il prodotto molto più versatile e adatto a qualsiasi condizione di illuminazione, aumentando ulteriormente il valore di un dispositivo che già si distingueva per la sua flessibilità.

Unboxing

La confezione del BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi include tutto il necessario per iniziare immediatamente a utilizzare il dispositivo.

All’interno troviamo naturalmente il tablet, accompagnato dalla documentazione e dai manuali di istruzione. È presente un cavo USB-A / USB-C utilizzabile sia per la ricarica del dispositivo sia per quella della nuova penna BOOX InkSense Plus.

Tra gli accessori ricevuti è presente anche la custodia magnetica nella colorazione Tan. Si tratta di una cover realizzata con materiali di ottima qualità, caratterizzata da una particolare finitura che al tatto restituisce una sensazione setosa ma allo stesso tempo leggermente ruvida. La qualità costruttiva è evidente fin dal primo contatto.

La custodia è completamente magnetica e non utilizza agganci o sistemi meccanici. Basta semplicemente appoggiarla al tablet affinché si fissi automaticamente. Oltre a garantire una buona protezione contro graffi e piccoli urti, contribuisce a mantenere l’eleganza complessiva del dispositivo.

Design e materiali

Dal punto di vista estetico, BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi punta su un design elegante, minimalista e particolarmente sottile, ma nulla di nuovo rispetto la versione precedente.

Le linee sono morbide e i bordi completamente curvi, evitando l’aspetto troppo squadrato tipico di altri prodotti concorrenti. L’impugnatura risulta molto confortevole anche grazie alla finitura posteriore in ecopelle, che offre una texture ruvida e piacevole al tatto migliorando il grip durante l’utilizzo prolungato.

Sul fronte troviamo una cornice asimmetrica. Sul lato sinistro è presente un bordo più ampio pensato per facilitare la presa con una sola mano senza coprire il contenuto visualizzato sul display.

La dotazione hardware esterna comprende inoltre doppi altoparlanti, porta USB-C e tasto di accensione posizionato sul bordo superiore.

Con un peso di soli 364 grammi e dimensioni pari a 235 x 183 x 4,8 mm, il dispositivo risulta estremamente leggero e facilmente trasportabile. Interessante notare come, nonostante l’introduzione della retroilluminazione, il peso sia addirittura inferiore rispetto ai 375 grammi della generazione precedente.

Display e audio

Il display rappresenta senza dubbio il cuore dell’esperienza offerta dal BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi. Parliamo di uno schermo monocromatico da 10,3 pollici con tecnologia ePaper e risoluzione di 2480 x 1860 pixel. La densità raggiunge i 300 PPI, garantendo un elevato livello di definizione nella visualizzazione di testi e documenti.

La grande novità di questa versione è la presenza della frontlight regolabile. L’utente può scegliere sia l’intensità luminosa sia la temperatura colore, passando da tonalità fredde a tonalità più calde.

L’implementazione risulta particolarmente efficace. Grazie alla tecnologia epaper il display rimane perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole, mentre in ambienti completamente bui è possibile continuare a leggere senza alcuna difficoltà grazie alla retro illuminazione. La possibilità di utilizzare una luce calda contribuisce inoltre a rendere più confortevoli le sessioni serali di lettura.

Per quanto riguarda l’audio, il dispositivo integra doppi speaker stereo e un microfono integrato. La qualità sonora è sufficiente per podcast, audiolibri e contenuti multimediali occasionali, pur non rappresentando uno degli aspetti centrali del prodotto.

Specifiche tecniche

La scheda tecnica del BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi comprende:

Display ePaper monocromatico da 10,3 pollici;

Risoluzione 2480 x 1860 pixel;

Densità di 300 PPI;

Frontlight regolabile caldo/freddo;

Processore Octa-Core;

4 GB di RAM;

64 GB di memoria interna;

Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz;

Bluetooth 5.1;

Sensore G per la rotazione automatica;

Batteria da 3700 mAh;

Doppi speaker integrati;

Microfono integrato;

USB-C con supporto OTG;

Android 15;

Utilizzo come tablet

Grazie ad Android 15 e alla presenza del Play Store, il BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi può essere utilizzato anche come un vero tablet Android. È possibile installare applicazioni di ogni tipo: social network, strumenti di produttività, browser web, giochi e piattaforme di streaming.

Naturalmente bisogna tenere presente la natura del display ePaper. Sebbene sia possibile guardare video su YouTube o seguire podcast e contenuti multimediali, non si tratta del dispositivo ideale per la fruizione audiovisiva. Lo schermo in bianco e nero e i tempi di aggiornamento tipici della tecnologia eInk rendono questa esperienza meno immediata rispetto a un tradizionale tablet LCD o OLED.

Anche le prestazioni generali sono adeguate alla categoria di appartenenza. La fluidità non raggiunge i livelli dei tablet top di gamma, ma il sistema si comporta bene nelle operazioni quotidiane senza particolari problemi.

Utilizzo come E-book reader

Come lettore di ebook il Go 10.3 Gen 2 Lumi si dimostra estremamente versatile.

Uno dei suoi maggiori punti di forza è il vastissimo supporto ai formati. Di seguito tutti i formati supportati: PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT e PPTX.

La combinazione tra display ePaper da 300 PPI e retroilluminazione regolabile rende la lettura piacevole in qualsiasi situazione. Che si tratti di un libro tradizionale, di documentazione tecnica, di fumetti o di manuali di studio, il dispositivo offre un’esperienza molto vicina alla carta stampata.

Inoltre, la nuova illuminazione integrata rappresenta un miglioramento concreto rispetto al modello precedente, consentendo sessioni di lettura notturna senza necessità di fonti luminose esterne.

Utilizzo come taccuino digitale

Probabilmente è proprio in questo ambito che il BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi esprime al meglio il proprio potenziale.

L’applicazione per le note mette a disposizione una grande varietà di template: fogli bianchi, righe orizzontali, griglie, layout per studio, lavoro e perfino copertine personalizzabili.

La nuova penna BOOX InkSense Plus offre 4.096 livelli di pressione e supporta il Palm Rejection. Si tratta di una stylus attiva ricaricabile tramite USB-C e compatibile esclusivamente con la serie Go 10.3 Gen 2.

Rispetto alla precedente penna Wacom EMR utilizzata sul Gen 1, alcuni utenti potrebbero percepire una sensazione leggermente meno controllata nella scrittura molto minuta o particolarmente dettagliata. Tuttavia, nell’utilizzo reale la differenza risulta minima e non compromette l’esperienza generale.

La latenza è praticamente assente. La scrittura appare fluida, precisa e naturale, rendendo il dispositivo ideale per prendere appunti durante lezioni universitarie, riunioni di lavoro o attività creative.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale aggiunge ulteriore valore. Le note scritte a mano possono essere convertite automaticamente in testo digitale modificabile ed esportabile in vari formati, tra cui PDF e TXT.

Sono inoltre presenti strumenti intelligenti per il disegno tecnico. Forme come cerchi, triangoli e altre figure geometriche vengono automaticamente perfezionate dal sistema, semplificando notevolmente il lavoro di progettazione e schematizzazione.

Prezzi e conclusioni

Dopo diverse settimane di utilizzo, il BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi si conferma come uno dei dispositivi più completi della categoria.

L’autonomia rimane molto buona nonostante l’introduzione della retroilluminazione. Utilizzando il dispositivo intensamente per appunti, lettura, attività quotidiane e riproduzione video, è possibile raggiungere circa una settimana di utilizzo con una singola carica.

Dal punto di vista dei difetti è difficile individuare criticità rilevanti. La fluidità non è paragonabile a quella di un tablet tradizionale, ma si tratta di una limitazione comune a tutti i dispositivi ePaper e non di un problema specifico di questo modello. E se vogliamo essere pignoli, un tasto per la regolazione del volume esterno sarebbe stato comodo.

I prezzi ufficiali sono:

La conclusione è piuttosto chiara. Chi possiede già il Gen 1 non ha bisogno di effettuare l’aggiornamento, a meno che la mancanza della retroilluminazione non rappresenti un limite concreto nel proprio utilizzo quotidiano. Per tutti gli altri utenti, invece, la differenza di prezzo contenuta rende il BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi la scelta più interessante dell’intera gamma. La presenza dello schermo retroilluminato aggiunge una versatilità che migliora sensibilmente l’esperienza d’uso senza sacrificare i punti di forza che hanno reso apprezzata la serie Go 10.3.

Tablet Android, ebook reader e taccuino digitale convivono in un unico prodotto equilibrato, ben costruito e capace di adattarsi a numerosi scenari d’utilizzo. Proprio questa versatilità rappresenta il suo principale punto di forza e il motivo per cui il BOOX Go 10.3 Gen 2 Lumi si conferma una delle soluzioni più complete disponibili nel mondo ePaper.