Reolink TrackFlex Floodlight WiFi: la telecamera con AI che illumina la notte – Recensione

La sicurezza residenziale sta vivendo una fase di profonda trasformazione. Fino a pochi anni fa, una videocamera di sorveglianza era un dispositivo passivo, un “occhio” silenzioso destinato a registrare eventi che, nel peggiore dei casi, si erano già consumati. Oggi, la richiesta si è spostata verso la prevenzione attiva e l’integrazione estetica. È in questo contesto che ho messo alla prova la nuova Reolink TrackFlex Floodlight WiFi, un dispositivo che promette di fondere due mondi apparentemente distanti: l’illuminazione da esterni di alto profilo e la videosorveglianza attiva basata su intelligenza artificiale.

Non si tratta del solito proiettore con una camera attaccata in modo posticcio. Stiamo parlando di una soluzione PTZ (Pan-Tilt-Zoom) cablata, dotata di doppio obiettivo, connettività Wi-Fi 6 e un motore di ricerca locale basato su AI che potrebbe rendere obsoleta la classica timeline di registrazione. Per testarla a fondo, ho installato la TrackFlex nel giardino di una villetta a Roma, un ambiente complesso fatto di zone d’ombra, vegetazione fitta e variazioni di luce repentine. L’obiettivo? Capire se questo dispositivo da circa 250 euro possa realmente sostituire un sistema di allarme perimetrale e, al contempo, illuminare le mie serate all’aperto.

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Nelle prossime righe, vi racconterò la mia esperienza di tre settimane con questo ibrido tecnologico. Non mi limiterò a elencare le specifiche, ma vi porterò dentro le logiche di funzionamento di un prodotto che, sulla carta, vuole sfidare giganti come Ring ed Eufy offrendo qualcosa che loro non hanno: l’assenza totale di abbonamenti per le funzioni avanzate. È una scommessa vinta? Scopriamolo insieme.

Unboxing

L’esperienza di unboxing di Reolink si è evoluta nel tempo, passando da confezioni puramente utilitaristiche a un packaging che comunica una certa cura per il dettaglio, pur mantenendo un approccio pragmatico. La scatola della TrackFlex Floodlight WiFi è imponente, giustificata dalle dimensioni del dispositivo stesso.

Allevando il coperchio, ci si trova di fronte al corpo principale della telecamera, ben protetto da sagome in cartone riciclato (un tocco di sostenibilità che apprezzo sempre). Oltre all’unità principale, il contenuto è essenziale ma completo. Ho trovato la staffa di montaggio rapido (“Quick Mount Bracket”), che vedremo essere fondamentale per l’installazione, un set di viti e tasselli per muratura, la dima per i fori (utilissima per non sbagliare col trapano) e la manualistica rapida.

Non c’è un alimentatore esterno tipo “mattoncino” da nascondere: la TrackFlex è progettata per essere cablata direttamente alla rete elettrica 100-240V, quindi dal retro del dispositivo escono i cavi per il collegamento diretto (fase, neutro, terra). Ho notato anche la presenza di un cavo USB-C nella scatola, utile per la configurazione iniziale “da banco” prima dell’installazione definitiva a muro, un dettaglio intelligente che evita di dover fare il pairing Wi-Fi stando in equilibrio su una scala a tre metri da terra.

Materiali, costruzione e design

Appena estratta dalla scatola, la TrackFlex Floodlight WiFi trasmette una sensazione di solidità quasi industriale. Il peso di circa 1,2 kg si fa sentire e suggerisce l’uso di polimeri ad alta densità e, probabilmente, di componenti interni in metallo per la dissipazione del calore. Il design è dominato dai due grandi pannelli LED laterali, che fiancheggiano il corpo centrale della telecamera come due ali futuristiche.

La costruzione è certificata IP66, un requisito che ho verificato “sul campo” grazie alle piogge torrenziali che hanno colpito Roma durante i giorni del test. Le plastiche utilizzate sono di un bianco opaco, piacevole al tatto ma soprattutto funzionale a non trattenere troppo calore sotto il sole estivo.

Analizzando il frontale, si nota la complessità del sistema ottico. Non c’è un solo obiettivo, ma due: il “Lens Group 1” (grandangolare) e il “Lens Group 2” (teleobiettivo), integrati in una testa mobile che permette la rotazione PTZ. Sotto le lenti, spiccano i sensori PIR. Reolink non si è risparmiata: ce ne sono ben tre, disposti per coprire un arco frontale e laterale, essenziali per quella che l’azienda chiama “Out-of-View Detection”. Sul retro, la staffa di montaggio nasconde intelligentemente i collegamenti, mentre sul fondo troviamo lo slot per la microSD protetto da uno sportellino gommato a tenuta stagna e il tasto di reset. L’estetica generale è moderna, forse un po’ invasiva per facciate storiche, ma decisamente deterrente: chi la vede, sa di essere osservato.

Specifiche tecniche

Di seguito riporto la scheda tecnica dettagliata del modello in prova, basata sui dati ufficiali e sulle mie verifiche hardware.

Caratteristica Dettaglio Specifico Sensori Immagine Doppio sensore CMOS (1/3″ + 1/2.8″) Risoluzione 4K 8MP (3840×2160) @ 20fps (Grandangolo) + 1080p (Teleobiettivo) Obiettivi Grandangolo: f=2.8mm F1.6 (104° H) Teleobiettivo: f=8mm F1.6 (38° H) Zoom Zoom Ibrido 6X Illuminazione Floodlight LED dimmerabile , Max 3000 Lumen Temperatura Colore Regolabile da 3000K (Warm) a 6000K (Cool) Visione Notturna Color Night Vision (con fari) + IR (fino a 30m) Movimento PTZ Pan: 355°, Tilt: 50° Rilevamento 3 sensori PIR con copertura “Out-of-View” a 270° Tracking Auto-tracking AI con blocco del soggetto Connettività Wi-Fi 6 (802.11ax) Dual Band 2.4/5GHz Audio Bidirezionale, Sirena 110dB Archiviazione Slot microSD (fino a 512GB), NVR, FTP/NAS Alimentazione AC 100V-240V (Cablata) Resistenza Certificazione IP66 Weatherproof Funzioni AI Rilevamento Persone/Veicoli/Animali, AI Video Search locale

Applicazione

L’interazione quotidiana con la TrackFlex avviene tramite l’app Reolink, disponibile per iOS e Android. Avendo testato decine di ecosistemi, posso dire che l’approccio di Reolink è tra i più “trasparenti”. L’app si apre velocemente e porta subito alla live view.

La gestione del doppio obiettivo è ben integrata: sullo schermo dello smartphone vediamo l’immagine grandangolare e, se necessario, possiamo richiamare il dettaglio dello zoom. Ma la vera novità software introdotta con questo modello è la funzione AI Video Search (spesso indicata come tecnologia ReoNeura). Invece di scorrere ore di timeline cercando “quella volta che è passato il corriere”, ho potuto digitare termini come “persona maglia grigia” o “cane bianco”. L’elaborazione avviene in locale, il che significa due cose: privacy (i dati non vanno su server terzi per l’analisi) e velocità.

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L’interfaccia per il controllo delle luci è altrettanto intuitiva. Ci sono slider per la luminosità e per la temperatura colore. Ho apprezzato la possibilità di creare scenari: ad esempio, luce soffusa calda (3000K) dalle 20:00 alle 23:00 per estetica, e luce fredda a piena potenza (6000K) in caso di rilevamento movimento dopo mezzanotte. Non ho riscontrato crash o bug evidenti durante il periodo di prova, segno di una maturità software ormai consolidata.

Hardware

Il cuore pulsante della TrackFlex Floodlight WiFi è il comparto hardware dedicato all’elaborazione delle immagini e al networking. La scelta di implementare il Wi-Fi 6 non è un vezzo di marketing, ma una necessità tecnica per gestire flussi video 4K ad alto bitrate senza intasare la banda. Nel mio test, il router era posizionato a circa 15 metri di distanza con due muri maestri nel mezzo: il segnale è rimasto stabile, garantendo uno streaming fluido anche alla massima risoluzione.

Il sistema di illuminazione merita un plauso. I 3000 lumen dichiarati sono reali e “pesanti”. Non è la luce anemica di certi faretti solari; qui parliamo di una potenza in grado di illuminare a giorno un giardino di 100 metri quadri. I LED sono di alta qualità, con un indice di resa cromatica che, a occhio, mi è sembrato superiore alla media delle videocamere di sicurezza, evitando quell’effetto “slavato” tipico delle riprese notturne.

La parte meccanica del PTZ è silenziosa. I motori che muovono la testa della camera sono udibili solo nel silenzio assoluto della notte e se ci si trova a pochi metri di distanza. La velocità di rotazione (fino a 90° al secondo per il Pan) è sufficiente per seguire una persona che corre, anche se non istantanea come nei sistemi professionali da migliaia di euro.

Prestazioni e autonomia

Essendo un dispositivo cablato, l’autonomia è illimitata, il che rimuove l’ansia da ricarica tipica delle videocamere a batteria. Questo permette alla TrackFlex di offrire la registrazione continua 24/7 (se abbinata a una microSD capiente o un NVR), una caratteristica che per me è imprescindibile in un sistema di sicurezza serio.

Le prestazioni termiche sono state soddisfacenti. Dopo due ore di utilizzo con i faretti alla massima potenza, la scocca era calda al tatto ma non bollente, segno che la dissipazione passiva lavora bene.

Dal punto di vista della reattività, il tempo che intercorre tra il rilevamento del movimento e la notifica sullo smartphone è di circa 2-3 secondi sotto rete 4G, un valore eccellente. L’attivazione dei fari è invece istantanea grazie ai sensori PIR fisici, che intervengono prima ancora che l’AI della videocamera elabori l’immagine, garantendo che l’intruso venga illuminato immediatamente.

Test

Per mettere alla prova la TrackFlex Floodlight WiFi, ho simulato una serie di scenari realistici nella mia abitazione romana, sfruttando sia la luce diurna che le difficili condizioni notturne.

Scenario 1: Il test dell’intrusione notturna

Ho chiesto a un collaboratore di avvicinarsi al perimetro della casa da un angolo cieco, intorno alle 2 di notte. Qui è entrato in gioco il sistema “Out-of-View Detection”. Sebbene la telecamera fosse puntata verso il cancello principale, uno dei tre sensori PIR laterali ha rilevato il calore corporeo proveniente da destra (copertura a 270°). Il risultato è stato sorprendente: la telecamera ha ruotato immediatamente verso la fonte del movimento, accendendo i fari a 3000 lumen e attivando il tracking automatico. Il soggetto è stato seguito mentre attraversava il giardino, con lo zoom ibrido che cercava di mantenere il volto in primo piano. La combinazione di luce accecante e sirena da 110dB (che avevo impostato per attivarsi in automatico) ha creato un effetto deterrente notevole.

Scenario 2: La convivenza quotidiana

Un aspetto critico di questi dispositivi sono i falsi positivi. Ho lasciato libero il mio cane in giardino per diverse ore. L’AI di Reolink ha correttamente classificato il movimento come “Animale” nel 95% dei casi, evitando di inviarmi notifiche di “Persona rilevata” che mi avrebbero fatto saltare sulla sedia. Inoltre, grazie alla funzione di ricerca AI, alla fine della giornata ho potuto digitare “cane bianco” nell’app e vedere in pochi secondi tutti i clip in cui il mio animale domestico era protagonista, senza dover scorrere ore di video.

Scenario 3: Qualità video e Zoom

Ho testato la leggibilità delle targhe. Di giorno, la risoluzione 4K del sensore grandangolare permette di leggere una targa a circa 10-12 metri. Usando lo zoom ibrido 6x, ci si può spingere oltre, ma ho notato che la qualità degrada leggermente al massimo ingrandimento, trattandosi di un mix tra ottico (fino a un certo punto dato dalla differenza focale delle lenti) e digitale. Tuttavia, la chiarezza dell’immagine è nettamente superiore ai concorrenti 2K. Di notte, la modalità Color Night Vision (supportata dai fari) restituisce colori vividi: l’erba è verde, non grigia, e si può distinguere il colore dei vestiti, dettaglio fondamentale per le forze dell’ordine.

Metodologia e Limiti

I test sono stati condotti su una rete Wi-Fi mesh di fascia alta. È possibile che con router meno performanti o posizionati male, la fluidità del 4K ne risenta. Inoltre, la funzione di riconoscimento AI è impressionante ma non infallibile: durante un forte temporale, la pioggia battente illuminata dai fari IR ha generato qualche falso allarme di movimento, un limite fisico difficile da superare completamente per le tecnologie ottiche.

Approfondimenti

1. Il concetto di sicurezza ibrida (Luce + Video)

La vera forza della TrackFlex risiede nella sua doppia natura. Non è solo una videocamera e non è solo un lampione. L’integrazione tra i due elementi è profonda: la luce non serve solo a vedere meglio, ma è un attuatore domotico. Poter decidere che al rilevamento di un’auto la luce lampeggi, mentre al rilevamento di una persona rimanga fissa, offre una granularità di risposta che i sistemi separati non hanno. In una villa, questo significa poter usare la luce “gentile” per accogliere gli ospiti e la luce “aggressiva” per gli intrusi.

2. Analisi del design ottico: Grandangolo vs Teleobiettivo

La scelta di Reolink di usare due lenti fisse (2.8mm e 8mm) invece di uno zoom meccanico varifocale è intelligente. Uno zoom meccanico è lento, rumoroso e soggetto a usura. Avere due “occhi” a focali diverse permette al software di saltare istantaneamente da una visione d’insieme a un dettaglio. Durante i miei test, il passaggio tra le due ottiche è stato fluido, gestito dall’algoritmo che fonde le immagini per dare continuità all’utente. È una soluzione che massimizza l’affidabilità nel tempo.

3. ReoNeura: Il cambio di paradigma nella ricerca video

Ho passato anni a scrollare timeline colorate per trovare eventi. La tecnologia ReoNeura cambia le regole del gioco. L’elaborazione neurale on-device analizza i frame e assegna dei metadati semantici (es. “uomo”, “vestito blu”, “veicolo”). Poter cercare “White Car” e ottenere risultati immediati è un risparmio di tempo enorme. E ribadisco: tutto questo avviene senza inviare i miei video nel cloud, un vantaggio enorme in termini di privacy rispetto a soluzioni come Ring che centralizzano l’analisi.

4. La sfida del Wi-Fi in giardino: Test del protocollo Wi-Fi 6

Il giardino è spesso una zona morta per il Wi-Fi. Il protocollo Wi-Fi 6 (802.11ax) della TrackFlex aiuta molto grazie alla migliore gestione del segnale e alla tecnologia OFDMA, che permette di “bucare” meglio le interferenze. Rispetto a una vecchia cam Wi-Fi 4 che avevo nello stesso punto, ho notato un buffering quasi inesistente all’apertura del live stream. Certo, serve un router compatibile, ma è un investimento che ripaga in stabilità.

5. Out-of-View Detection: Come funzionano i tre sensori PIR

Molte telecamere PTZ sono “stupide”: guardano dove le lasci e ignorano ciò che accade alle spalle. I tre sensori PIR della TrackFlex coprono 270 gradi. Questo significa che la camera “sente” presenze anche dove non “vede”. Nel test, camminando rasente al muro dove la camera era installata (totalmente fuori dall’inquadratura), i sensori laterali mi hanno intercettato e la camera si è girata di scatto. È una feature che elimina i punti ciechi tipici delle PTZ statiche.

6. Illuminotecnica applicata: I vantaggi del CCT regolabile

La temperatura colore (CCT) non è solo estetica. Una luce a 3000K (gialla) ha una penetrazione migliore nella nebbia e risulta meno fastidiosa per i vicini. Una luce a 6000K (bianco ghiaccio) ha un effetto psicologico più “tecnico” e allarmante, oltre a massimizzare il contrasto percepito dalle telecamere. Poter switchare tra le due via software è una flessibilità rara in questa fascia di prezzo.

7. Installazione fisica: La staffa Quick Mount

Installare un proiettore pesante su una scala non è mai piacevole. Reolink ha progettato una staffa che si fissa al muro separatamente. Una volta cablata la staffa, il corpo macchina si inserisce e si blocca con un sistema a scatto o a vite rapida (a seconda della revisione finale del design, nel mio caso c’era una vite di sicurezza). Questo riduce il tempo in cui si sta con le braccia alzate a reggere il peso del dispositivo. Un plauso all’ergonomia installativa.

8. Privacy e Local Storage: L’indipendenza dal Cloud

In un’epoca in cui ogni servizio richiede un canone mensile, la TrackFlex è una boccata d’aria fresca. Supporta microSD fino a 512GB. Con una scheda da 256GB ho stimato circa 4-5 giorni di registrazione continua 4K, o mesi di registrazione “a movimento”. Per chi vuole di più, il protocollo ONVIF/RTSP permette di collegarla a un NAS Synology o a un NVR di terze parti (o proprietario Reolink). I dati sono vostri, punto.

9. La sirena e la dissuasione attiva

La sirena da 110dB è forte, forse troppo per un test notturno in un quartiere tranquillo (mi scuso con i vicini). Ma ciò che ho trovato più utile sono i messaggi vocali personalizzabili. Invece di un semplice allarme, ho registrato un messaggio: “Proprietà privata, la polizia è stata avvisata”. Sentire una voce umana, per quanto riprodotta, ha un effetto spiazzante su un potenziale intruso molto superiore a un semplice “bip”.

10. Resilienza ambientale: Test IP66

Roma sa essere umida. La certificazione IP66 garantisce la tenuta contro getti d’acqua potenti. Ho ispezionato lo slot SD dopo un acquazzone: perfettamente asciutto. La guarnizione in gomma fa il suo dovere. Anche i giunti sferici delle luci sembrano ben sigillati contro polvere e insetti, che spesso sono i veri nemici dell’elettronica da esterno.

11. L’ecosistema software Reolink: UX e stabilità

L’app Reolink non vincerà premi per il design più minimalista (è molto densa di opzioni), ma è solida. La gestione del playback è fluida: la timeline evidenzia i momenti di movimento con colori diversi (persone, veicoli). La possibilità di gestire più telecamere in una griglia multiview rende facile monitorare l’intera proprietà se si possiedono altri dispositivi del brand.

12. Visione notturna: Oltre il semplice infrarosso

La modalità ColorX (anche se qui assistita dai floodlight) permette di avere informazioni cromatiche preziose. Tuttavia, se non si vuole disturbare, i LED infrarossi a 850nm garantiscono una visione in bianco e nero nitida fino a 30 metri. Ho notato che l’illuminatore IR è abbastanza potente da non creare il classico “effetto torcia” al centro, ma diffonde bene la luce anche ai bordi.

13. Latency e reattività del tracking PTZ

Il tracking non è perfetto. Se un soggetto corre a zig-zag molto velocemente vicino alla telecamera, il motore PTZ può avere un attimo di esitazione o di lag. Tuttavia, per un movimento umano “normale” (camminata, corsa leggera), il sistema tiene il soggetto al centro dell’inquadratura in modo efficace. Il ritorno alla “guard position” (posizione di guardia) dopo l’evento è preciso.

14. Integrazione Domotica: Google Assistant

Ho collegato la TrackFlex al mio Google Nest Hub. Con il comando vocale “Ehi Google, mostrami il giardino”, il flusso video è apparso sul display smart in circa 4 secondi. Purtroppo, l’interazione è limitata alla visualizzazione e all’accensione luci; non si possono usare i sensori di movimento della camera per triggerare routine complesse nell’ecosistema Google Home, un limite comune a molte terze parti.

15. Consumi e gestione energetica

Nonostante sia cablata, i consumi contano. I LED sono efficienti, ma 3000 lumen assorbono energia. La possibilità di dimmerarli o di impostare un’accensione “dusk-to-dawn” al 20% della potenza per poi passare al 100% solo su rilevamento è un ottimo compromesso tra sicurezza, estetica e bolletta elettrica.

Funzionalità

Ricapitolando, la TrackFlex Floodlight WiFi offre un ventaglio di funzioni che copre quasi ogni esigenza. Oltre al già citato AI Video Search e al Tracking, troviamo il Time Lapse, divertente per catturare l’alba o la fioritura del giardino, e la gestione delle Zone di Privacy per oscurare aree sensibili (es. la finestra del vicino).

Molto utile la funzione di Guard Point: possiamo definire un punto di riposo dove la camera tornerà sempre dopo aver finito di tracciare un soggetto. Le modalità di registrazione sono tre: continua, programmata o solo su movimento. La flessibilità è totale e, soprattutto, non è nascosta dietro un paywall. Ogni funzione hardware e software che ho descritto è disponibile “out of the box”.

Pregi e difetti

Ecco una sintesi schematica di ciò che mi ha convinto e di cosa si potrebbe migliorare:

Pregi : Qualità video 4K eccellente e zoom ibrido funzionale. Nessun abbonamento mensile per AI, archiviazione o funzioni smart. Illuminazione potente (3000lm) e regolabile in temperatura (CCT). Rilevamento “Out-of-View” a 270° che elimina i punti ciechi. Costruzione robusta e installazione facilitata.

Difetti : Manca il supporto nativo per Apple HomeKit (solo Google/Alexa). Il design è voluminoso, potrebbe non piacere a tutti su facciate eleganti. Richiede un cablaggio elettrico esistente (non è a batteria né solare). L’altoparlante, seppur forte, distorce leggermente al massimo volume.



Prezzo

Il prezzo ufficiale per l’Italia è di 249,99 €, con disponibilità a partire dal 2 marzo. In fase di pre-lancio è spesso possibile accedere a sconti (es. 10%). Posizionata in questa fascia, la TrackFlex aggredisce direttamente la Ring Floodlight Cam Pro e la eufy Floodlight Camera E340.

Rispetto a Ring, il vantaggio economico sul lungo termine è devastante: niente abbonamento mensile (che per Ring costa circa 100€/anno per funzioni simili). Rispetto a eufy, Reolink offre un sensore principale a risoluzione più alta (8MP vs 3K) e la regolazione della temperatura colore, feature assente sulla rivale. Il valore percepito è altissimo: per 250 euro si porta a casa un sistema completo che non chiederà altri soldi in futuro.

Conclusioni

Dopo settimane di test nella mia villetta romana, la Reolink TrackFlex Floodlight WiFi si è dimostrata un prodotto maturo, concreto e incredibilmente performante. Non è perfetta – il design è un po’ brutale e l’integrazione domotica potrebbe essere più profonda – ma fa quello che promette e lo fa bene, senza costi nascosti.

È il dispositivo ideale per chi ha una casa indipendente, un giardino o un vialetto e vuole una sicurezza attiva che funga anche da illuminazione di servizio. La consiglio a chi è stanco di pagare abbonamenti cloud e vuole il pieno controllo sui propri dati. La sconsiglio solo a chi cerca una soluzione invisibile o discreta: la TrackFlex è fatta per essere vista e per dire chiaramente “io ti vedo”. E in molti casi, questo è esattamente ciò che serve.