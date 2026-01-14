Hyundai Inster Cross, una city car elettrica che sembra un crossover – Recensione

Hyundai Inster Cross è una city car elettrica che riesce ad unire dimensioni compatte con uno stile crossover, una vettura moderna nel design e nel look, assolutamente piacevole da guidare, sufficientemente spaziosa, e con tutti i plus/pregi dei mezzi dell’azienda orientale. In vendita ad un prezzo chiavi in mano di 29.650€, vuole posizionarsi perfettamente nella fascia media, mettendo in campo anche un rapporto qualità/prezzo assolutamente imperdibile. Scopriamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Estetica

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Le sue dimensioni sono cittadine, con una lunghezza di 3,845 metri, una larghezza di 1,610 metri (esclusi gli specchi retrovisori), altezza di 1,716 metri e un passo di 2,580 metri. Lo sbalzo anteriore, di 730 mm, permette comunque di superare la maggior parte degli ostacoli. Definita a tutti gli effetti una delle elettriche più sorprendenti dell’ultimo anno, Hyundai Inster Cross presenta un design iconico, proprio per le sue linee curve e arrotondate, che sembrano abbracciare la vettura creando un continuum davvero piacevole alla vista. Non mancano dettagli moderni, come le strisce led, i gruppi ottici ricchi di LED di ultima generazione e non solo. Un’estetica sicuramente che balza sin da subito all’occhio per il suo volersi distinguere dalla massa, che potrebbe non piacere a tutti, ma che allo stesso tempo rappresenta una ventata di freschezza in un mercato spesso stazionario, presentando differenze “importanti” dal modello base di cui vi abbiamo già parlato in passato. In primis la presenza delle barre portapacchi sul tettuccio (facilitano il trasporto di oggetti o bagagli)

Il bagagliaio (portellone non elettroattuato), sebbene si tratti di una vettura “compatta”, ha una capacità di 1.059 litri (massima abbattendo i sedili), minima per 4 posti di 238 – 351 litri. Questo è possibile grazie ai sedili “modellabili”, ovvero possono raggiungere varie posizioni, anche senza abbatterli completamente, regolandoli manualmente in relazione allo spazio richiesto per lo stivaggio. Il peso del mezzo non è eccessivo, con i suoi 1.790 kg complessivi, risulta essere maneggevole, capace di insinuarsi alla perfezione nel traffico cittadino, senza difficoltà di vario genere o deficit particolari da segnalare.

Interni e Infotainment

Sebbene la vettura non sia troppo grande, lo spazio a disposizione è più che sufficiente per tutti, per le gambe i passeggeri posteriori hanno 885 mm, mentre per la testa 982mm, con buono spazio anche per le spalle (1.260mm). Omologata per 4 posti, vi possiamo assicurare essere molto comoda e pronta a supportarvi anche durante le lunghe percorrenze. Le comodità le ritroviamo nei sedili e nel volante riscaldati, ma anche nell’infotainment, con due display da 10 pollici (completamente touchscreen) per rendere l’esperienza e l’intrattenimento il più smart possibile, peccato Apple CarPlay e Android Auto siano solo cablati.

Gli interni godono di un look moderno e giovanile, con rivestimenti in tessuto (sono anche sfoderabili), cuciture a contrasto, plastiche resistenti e piacevoli al tatto, il giusto mix tra linee sinuose e spigolose che riprendono in parte quanto di buono abbiamo potuto ammirare all’esterno della vettura. Spostando l’attenzione verso il tunnel centrale possiamo notare una buona dotazione di pulsanti fisici, con i quali controllare la climatizzazione (automatica), regolare l’autoradio, attivare i sensori di parcheggio, riscaldare i sedili, accedere rapidamente all’autoradio e simili; sono presenti anche due porte USB/USB-C, facilitando sin da subito il collegamento di dispositivi esterni.

Motore e Prestazioni

Hyundai Inster Cross è una vettura completamente elettrica, con motore elettrico sincrono a magneti permanenti, capace di erogare una potenza massima di 115 CV (84,5 kW), una coppia di 147 Nm, una velocità di punta di 150 km/h e accelerazione 0-100 km/h di 10,6 secondi. La batteria è da 49kWh, con supporto anche ad una ricarica superiore ai 120 kW (circa in 30 minuti da 10-80%), per assestarsi sui 39 minuti a 100 kW o 4h e 35 minuti a 11kW (in questo caso dal 10% al 100%). Una relativamente piccola batteria che porta con sé una autonomia comunque molto valida, se considerate che un ciclo medio combinato vi permette di raggiungere anche 360km (si sale a 491km con il ciclo medio urbano), per un consumo di circa 151 Wh/km.

La vettura presenta un sistema sterzo con pignone e cremagliera (servoassistenza di serie), godendo di un raggio sterzata minimo di 5,3 metri. I freni sono a disco autoventilanti nella parte anteriore, mentre a disco posteriori (ABS e EBD sono di serie), con sospensioni indipendenti di tipo McPherson, cerchi in acciaio da 17 pollici (205/45 R17). La guida è comunque molto comoda in ogni condizione, sebbene abbia una forte propensione verso l’utilizzo cittadino, il volante ha dimensioni allineate con gli standard e le aspettative, ed è dotato di palette posteriori, ma anche di una buona serie di pulsanti fisici sullo stesso.

Conclusioni

In conclusione Hyundai Inster Cross è una vettura che consigliamo direttamente agli utenti che sono alla ricerca di un mezzo da utilizzare prevalentemente in città, proprio per le sue ridotte dimensioni e l’estrema maneggevolezza nei piccoli spazi, anche se non disdegna assolutamente le lunghe percorrenze, supportandole con una grandissima comodità di guida e di trasporto, oltre a tanto spazio a disposizione per gambe e testa. Il bagagliaio di per sé non è eccessivamente capiente, ma il suo essere modulabile lo rende adattabile ad ogni situazione, riuscendo così a soddisfare pienamente tutte le richieste e le aspettative dei consumatori. Il tutto viene condito con un design pulito e moderno, a tratti giovanile, con linee sinuose e curve. Il prezzo di vendita, inferiore ai 30.000€, vuole aprire la porta anche a tutti coloro che non possono andare oltre questa soglia psicologica, pur mantenendo elevato lo standard qualitativo che contraddistingue il marchio Hyundai con tantissima tecnologia a bordo. Sicuramente la perfetta occasione per godere di tanta qualità, con una spesa non eccessiva.