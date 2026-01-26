NAVEE XT5 Pro: il monopattino grosso, comodo e cattivo (ma con la testa), RECENSIONE

Quando ho messo le mani sul NAVEE XT5 Pro, la prima cosa che ho pensato non è stata “che bello” o “che figo”. È stata: ok, questo è un mezzo veramente grosso. E lo capisci subito, ancora prima di accenderlo. Lo capisci dal peso, dalle proporzioni, da come è costruito. Questo non è il classico monopattino da ultimo miglio che prendi in braccio e infili sotto la scrivania. È un mezzo che nasce con un’idea molto chiara: portarti lontano, su strade vere, senza farti arrivare distrutto.

Ho passato diverse settimane a testarlo in ogni condizione possibile, dal traffico romano alle strade sterrate della periferia, passando per lunghi percorsi misti dove potessi davvero capire cosa significhi vivere quotidianamente con un monopattino di questa categoria. Il risultato di questa esperienza prolungata è una convinzione precisa: il NAVEE XT5 Pro non è un prodotto per tutti, ma per chi rientra nel suo target rappresenta probabilmente una delle scelte più sensate disponibili oggi sul mercato.

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Unboxing

L’arrivo del pacco ha già dato indicazioni chiare sulla natura del prodotto. Il cartone è voluminoso, pesante, e richiede due persone per essere spostato agevolmente. All’apertura ho trovato un imballaggio curato, con protezioni in polistirolo che avvolgono ogni parte del monopattino in modo intelligente. NAVEE ha pensato bene a come proteggere gli elementi più delicati durante il trasporto: lo stelo dello sterzo, il display, le leve dei freni.

All’interno della confezione ho trovato il monopattino parzialmente assemblato, con il manubrio già collegato allo stelo tramite un meccanismo a sgancio rapido. Il caricatore standard da 5A è presente nella scatola insieme al kit di montaggio essenziale. Parliamo di chiavi a brugola di qualità discreta, un paio di viti di ricambio e un manuale multilingue che include anche l’italiano. Il manuale merita una menzione: è scritto in modo comprensibile e copre tutti gli aspetti dell’utilizzo quotidiano senza perdersi in tecnicismi inutili.

L’assemblaggio richiede circa dieci minuti per chi ha un minimo di manualità. Bisogna fissare il manubrio allo stelo con sei viti, controllare che il meccanismo di piegatura sia correttamente bloccato e collegare i connettori dei fari anteriori. Niente di particolarmente complesso, ma consiglio di seguire le istruzioni alla lettera per evitare problemi successivi. Una volta completato il montaggio, il primo impatto visivo è notevole: il NAVEE XT5 Pro ha una presenza scenica che non passa inosservata, con le sue linee aggressive e il design che ricorda vagamente i veicoli off-road di categoria superiore.

Materiali, costruzione e design

Partiamo da un dato che spesso viene visto come un difetto, ma che qui va capito: 34,8 kg di peso. Sono tanti? Sì. Sono gratuiti? No. Il telaio è in acciaio al carbonio ad alta resistenza, non in alluminio leggero. Questo permette al NAVEE XT5 Pro di dichiarare un carico massimo di 150 kg, che nella vita reale significa poterci salire sopra senza pensarci troppo, anche con zaino, borsa, magari un secondo carico. È un monopattino che non lavora al limite. Quando ci sali, la sensazione è immediata: non c’è flessione, non c’è torsione, non c’è quel micro-movimento che su molti modelli ti fa pensare “ok, piano”. Qui ti senti stabile, centrato, sicuro.

Il design del NAVEE XT5 Pro si ispira dichiaratamente al mondo off-road automobilistico. Le linee spigolose, i tagli netti e le proporzioni generose rimandano a veicoli come il Tesla Cybertruck o il Can-Am Maverick X3. Non è un caso che questo modello abbia ricevuto riconoscimenti nel campo del design industriale in Cina. L’estetica aggressiva non è fine a se stessa: ogni elemento ha una funzione precisa. Le nervature sul telaio aumentano la rigidità strutturale, i parafanghi ampi proteggono efficacemente da schizzi e detriti, le coperture laterali nascondono e proteggono il pacco batterie.

La pedana è ampia, ben gommata, e consente una posizione rilassata anche nei tragitti lunghi. Non sei costretto a continui micro-aggiustamenti con i piedi. E questo, quando macini chilometri, fa tutta la differenza del mondo. La superficie antiscivolo mantiene le sue caratteristiche anche con suole bagnate, particolare non scontato che ho apprezzato durante alcune uscite sotto la pioggia. La larghezza della pedana consente di posizionare i piedi in diverse configurazioni, adattandosi allo stile di guida e alla situazione del momento.

La qualità costruttiva generale si colloca su un livello decisamente superiore rispetto alla media dei monopattini consumer. Le saldature sono pulite e regolari, le viti sono tutte della stessa tipologia, i cablaggi sono nascosti e protetti, le plastiche hanno una finitura opaca che resiste bene ai graffi superficiali. Il meccanismo di piegatura, spesso punto debole di molti monopattini, qui è robusto e ispira fiducia anche dopo settimane di utilizzo intensivo.

Specifiche tecniche

Prima di addentrarmi nei dettagli dell’esperienza d’uso, ritengo utile riassumere le specifiche tecniche del NAVEE XT5 Pro in una tabella facilmente consultabile. Questi dati sono stati verificati incrociando le informazioni del produttore con le misurazioni effettuate durante il test.

Specifica Valore Motore 500W Batteria 48V 12,75Ah (596,7Wh) Litio Autonomia dichiarata Fino a 75 km Velocità massima 20 km/h Accelerazione 0-20 km/h 3 secondi Pendenza massima 32% Ruote 12 pollici tubeless off-road Sospensioni Damping Arm™ anteriore e posteriore Freni Doppio disco 130mm + EABS Peso 34,8 kg Portata massima 150 kg Display 5 pollici LED a colori Impermeabilità IPX6 Tempo di ricarica 6 ore (standard) / 1,5 ore (fast charger opzionale) Certificazioni UL2272 Smart features Apple Find My, NAVEE SmartKey, TCS

Applicazione

L’app NAVEE rappresenta il centro di controllo digitale del monopattino ed è disponibile sia per iOS che per Android. L’installazione e la configurazione iniziale richiedono pochi minuti: dopo aver scaricato l’applicazione, basta accendere il monopattino e avviare la ricerca Bluetooth. L’accoppiamento avviene in modo automatico e non ho riscontrato problemi di connessione durante tutto il periodo di test.

L’interfaccia dell’app è pulita e ben organizzata. La schermata principale mostra in tempo reale la velocità, il livello della batteria espresso in percentuale e la distanza percorsa nella sessione corrente. Scorrendo verso il basso si accede alle impostazioni avanzate, opera è possibile personalizzare diversi parametri del monopattino. La modalità di guida si può selezionare tra quattro opzioni: Eco, Standard, Sport e una modalità personalizzata dove regolare manualmente accelerazione e velocità massima.

Una delle funzioni più interessanti è l’attivazione del TCS, il sistema di controllo della trazione. Di default questa funzione non è attiva e va abilitata manualmente dall’app. Una volta accesa, interviene nelle partenze su superfici scivolose limitando la coppia erogata per evitare slittamenti della ruota motrice. Durante le mie prove su asfalto bagnato, ho notato una differenza tangibile nel comportamento del monopattino con il TCS attivo: le partenze risultano più controllabili e sicure.

L’app consente anche di gestire il sistema di illuminazione, regolando l’intensità del faro anteriore e attivando o disattivando le luci ambientali laterali. È possibile controllare lo stato di carica della batteria anche da remoto, aggiornare il firmware quando disponibile e accedere allo storico dei percorsi. La funzione di localizzazione tramite Apple Find My si configura direttamente dall’app e permette di ritrovare il monopattino anche quando è spento, sfruttando la rete di dispositivi Apple. Il supporto per Google Find My Device è annunciato tramite aggiornamento OTA, ma al momento del test non era ancora disponibile.

Hardware

Il cuore pulsante del NAVEE XT5 Pro è il motore brushless posteriore da 500W. Si tratta di un’unità silenziosa durante il funzionamento normale, che diventa leggermente più udibile solo sotto sforzo massimo, come nelle salite più impegnative. Il posizionamento posteriore del motore contribuisce alla stabilità generale del mezzo, concentrando il peso sulla ruota motrice e migliorando la trazione.

La batteria da 596,7Wh è alloggiata nel telaio in posizione protetta, al riparo da urti e infiltrazioni d’acqua. Il sistema BMS integrato monitora costantemente lo stato delle celle, gestendo bilanciamento, temperatura e protezione da sovraccarichi. NAVEE ha previsto anche la possibilità di espandere l’autonomia con una batteria esterna opzionale da 468Wh, che si collega tramite un connettore dedicato e aggiunge fino a 55 km di percorrenza. Al momento del test questa batteria aggiuntiva era ancora in fase di sviluppo.

Il sistema di sospensioni Damping Arm™ rappresenta uno degli elementi distintivi del NAVEE XT5 Pro. A differenza delle classiche forcelle telescopiche, questo sistema utilizza bracci oscillanti sia all’anteriore che al posteriore, con molle elicoidali e smorzatori idraulici. L’escursione è di circa 60mm per asse, sufficiente ad assorbire la maggior parte delle asperità stradali senza compromettere la stabilità in curva. La geometria del sistema è studiata per mantenere costante l’altezza del manubrio anche durante le compressioni, evitando quella sensazione di affondamento che caratterizza molti monopattini con sospensioni economiche.

L’impianto frenante si affida a doppi dischi da 130mm con pinze meccaniche, supportati dal sistema elettronico EABS che aggiunge frenata rigenerativa. La distanza di arresto dichiarata è di soli 0,6 metri alla velocità di 20 km/h, un dato che ho potuto confermare durante le prove pratiche. Le leve sul manubrio hanno una corsa ben calibrata e offrono un feedback progressivo che permette di dosare la frenata con precisione.

Prestazioni e autonomia

Sulla carta leggiamo 500 W. Ma lasciamo perdere i numeri fini a se stessi e parliamo di sensazioni. Questo monopattino non è nervoso, non scatta come un animale impazzito. È potente, sì, ma in modo maturo. Quando acceleri senti che la coppia c’è subito, piena, e soprattutto non sparisce appena trovi una salita.

NAVEE dichiara una capacità di affrontare pendenze fino al 32%, e anche senza andare a cercare muri estremi, nella guida urbana reale questo si traduce in una cosa molto concreta: non devi pensarci. Non devi lanciarti, non devi anticipare, non devi aiutare col piede. Lui sale e basta. La velocità massima è di 20 km/h, come previsto dalle normative vigenti per il mercato italiano. Al di là dei limiti legali, quello che conta è che il motore risponde sempre in modo fluido e non si sente mai in affanno.

Qui c’è uno dei punti più interessanti. La batteria è una 48V da 596,7 Wh, e questo numero va letto insieme a tutto il resto. Non è una batteria messa lì per fare marketing. È una batteria dimensionata correttamente per peso, potenza e utilizzo. Ed è il motivo per cui l’autonomia non è una promessa vuota. NAVEE dichiara fino a 75 km, ma nella vita reale, guidando in modo normale, stai tranquillamente sui 50-60 km. E non sono chilometri “ansiosi”. Sono chilometri in cui non stai costantemente a guardare la percentuale che scende. È uno di quei monopattini che puoi usare più giorni di fila, e questo cambia completamente il rapporto che hai con il mezzo. Non è più “lo carico ogni sera”, ma “lo carico quando serve”.

Test

Ho sottoposto il NAVEE XT5 Pro a una serie di prove pratiche distribuite su diverse settimane, cercando di simulare le condizioni di utilizzo più comuni per un utente tipo. Il protocollo di test ha incluso percorsi urbani nel traffico romano, tratti extraurbani su strade provinciali, alcuni chilometri su sterrato e prove specifiche in salita.

Test di autonomia reale

Il primo test sistematico ha riguardato l’autonomia. Ho percorso un circuito misto di 45 km con partenza al 100% di carica, mantenendo una velocità media di circa 18 km/h e utilizzando la modalità Standard. Il percorso includeva circa 30 km di strade urbane con frequenti stop-and-go, 10 km di extraurbano pianeggiante e 5 km di leggere salite. Al termine del percorso, il display indicava ancora il 28% di batteria residua, suggerendo un’autonomia effettiva vicina ai 60 km in condizioni di utilizzo realistico. Ripetendo il test in modalità Eco e mantenendo una velocità più moderata, ho ottenuto circa il 35% di carica residua sullo stesso percorso.

Test in salita

Per verificare le capacità in salita, ho individuato una rampa con pendenza misurata del 18% e un dislivello totale di circa 80 metri. Partendo da fermo alla base della salita, il NAVEE XT5 Pro ha affrontato l’intera ascesa senza esitazioni, mantenendo una velocità costante di circa 15 km/h fino alla sommità. Ho percepito una leggera riduzione di potenza solo negli ultimi 20 metri, quando il motore era già al lavoro da diversi minuti consecutivi. Su pendenze più moderate, intorno al 10-12%, il comportamento è stato impeccabile: nessun calo di velocità percepibile, accelerazione sempre disponibile anche in salita.

Test di frenata

Le prove di frenata sono state condotte su asfalto asciutto partendo da 20 km/h. Ho misurato distanze di arresto comprese tra 0,7 e 0,9 metri utilizzando entrambe le leve contemporaneamente, con il sistema EABS attivo. La frenata risulta potente ma progressiva, senza bruschi trasferimenti di carico che potrebbero destabilizzare il guidatore. Su asfalto bagnato le distanze aumentano del 30-40%, ma il comportamento rimane prevedibile e sicuro. L’EABS contribuisce in modo significativo alla decelerazione, soprattutto a velocità più elevate dove la frenata rigenerativa recupera energia utile.

Test su sterrato

Ho portato il NAVEE XT5 Pro su un percorso sterrato di circa 8 km caratterizzato da ghiaia fine, buche, radici esposte e tratti sabbiosi. Le ruote da 12 pollici con battistrada tassellato hanno garantito una trazione adeguata sulla maggior parte delle superfici, con qualche difficoltà solo sulla ghiaia più sciolta dove la ruota posteriore tendeva a perdere aderenza in accelerazione. L’attivazione del TCS ha migliorato sensibilmente il comportamento in queste condizioni. Le sospensioni hanno assorbito efficacemente le asperità più piccole, mentre sugli ostacoli maggiori ho comunque percepito i colpi, seppur attenuati. Per un utilizzo off-road intensivo esistono probabilmente soluzioni più specifiche, ma per tragitti misti con tratti sterrati occasionali il NAVEE XT5 Pro si comporta egregiamente.

Approfondimenti

Ruote e pneumatici

Le ruote tubeless da 12 pollici sono già, da sole, un enorme salto rispetto ai classici formati urbani. Il diametro maggiorato offre diversi vantaggi: supera più facilmente buche e dislivelli, mantiene meglio la direzione su superfici sconnesse e garantisce una maggiore stabilità a velocità sostenute. Il battistrada tassellato è un compromesso intelligente tra grip su asfalto e capacità off-road. Non è ottimizzato per nessuna delle due situazioni in modo estremo, ma si comporta dignitosamente in entrambe.

La scelta tubeless elimina il rischio di pizzicature, il tipo di foratura più comune con camere d’aria tradizionali. In caso di piccole forature, è possibile utilizzare kit di riparazione rapida a base di liquido sigillante. La pressione consigliata dal produttore è di 50 PSI, ma ho sperimentato che abbassandola a 40 PSI si ottiene un comfort superiore su strade sconnesse, a fronte di un leggero aumento della resistenza al rotolamento. La manutenzione si limita al controllo periodico della pressione e all’ispezione visiva del battistrada.

Sistema di sospensioni

Il sistema di sospensioni Damping Arm™, sia anteriore che posteriore, è il vero cuore del progetto. Non è pensato per fare scena, ma per lavorare sempre. Su asfalto rovinato, sanpietrini, buche, giunti, tombini, il NAVEE XT5 Pro filtra. Non annulla tutto, ma ti risparmia i colpi secchi, quelli che dopo venti minuti ti distruggono gambe e schiena. Ed è qui che capisci perché questo monopattino pesa così tanto: perché è fatto per portarti lontano senza farti arrivare stanco.

La geometria a braccio oscillante offre vantaggi rispetto alle forcelle telescopiche tradizionali. L’escursione della ruota avviene lungo un arco che mantiene quasi costante la distanza tra sella e manubrio, riducendo i movimenti indesiderati del corpo del guidatore. La taratura di fabbrica è orientata al comfort, con una risposta morbida sulle piccole asperità e una progressività che evita il fine corsa sui colpi più importanti. Non è prevista la regolazione manuale del precarico o dello smorzamento, una scelta che semplifica l’utilizzo ma limita la personalizzazione per utenti esperti.

Sistema frenante

Con un mezzo di questo peso e potenza, la frenata deve essere all’altezza. E lo è. Abbiamo freni a disco anteriori e posteriori da 130mm, supportati da EABS, che garantiscono una decelerazione potente ma progressiva. Non inchioda, non ti sbilancia, non ti tradisce. La scelta di dischi da 130mm rappresenta un buon compromesso tra potenza frenante e peso complessivo. Dischi più grandi offrirebbero una migliore dissipazione termica nelle discese prolungate, ma aggiungerebbero peso alle masse non sospese.

Il sistema EABS merita un approfondimento. Non si tratta di un semplice ABS come quello delle automobili, ma di un sistema di frenata elettronica rigenerativa che lavora in sinergia con i freni meccanici. Quando si aziona la leva del freno posteriore, l’elettronica interviene prima del contatto tra pastiglie e disco, recuperando energia cinetica e rallentando il veicolo. Questo approccio riduce l’usura delle pastiglie e contribuisce a ricaricare parzialmente la batteria durante le discese. La transizione tra frenata rigenerativa e meccanica è fluida e quasi impercettibile.

Controllo di trazione (TCS)

C’è anche il controllo di trazione, che nelle partenze su asfalto bagnato o sporco si fa sentire eccome. Non è una funzione da track day, ma nella città reale ti salva da situazioni fastidiose. Il sistema monitora costantemente la velocità di rotazione della ruota posteriore e interviene riducendo la coppia erogata quando rileva uno slittamento incipiente. L’intervento è rapido ma non brusco, permettendo di mantenere il controllo anche su superfici a bassa aderenza.

Ho testato il TCS su diverse superfici: asfalto bagnato, foglie umide, ghiaia e sabbia. In tutte queste condizioni, il sistema ha dimostrato di migliorare la gestibilità del mezzo, specialmente nelle accelerazioni da fermo dove il rischio di perdere aderenza è maggiore. L’attivazione deve essere effettuata tramite l’app NAVEE e rimane memorizzata anche dopo lo spegnimento del monopattino. Personalmente consiglio di tenerlo sempre attivo, dato che l’intervento risulta trasparente nelle condizioni normali e potenzialmente salvavita in quelle critiche.

Display e strumentazione

Il display da 5 pollici è grande, leggibile, luminoso. Anche sotto il sole vedi tutto senza sforzo. Velocità, autonomia, modalità: zero confusione. La tecnologia LED a colori permette una rappresentazione grafica chiara delle informazioni principali, con icone intuitive che segnalano lo stato delle varie funzioni. La luminosità si regola automaticamente in base alle condizioni ambientali, evitando sia l’abbagliamento notturno che la scarsa visibilità in pieno giorno.

Le informazioni mostrate includono: velocità istantanea in formato digitale grande e facilmente leggibile, livello di carica della batteria con indicatore a barre e percentuale numerica, autonomia residua stimata in chilometri, modalità di guida selezionata, indicatore di accensione delle luci, segnalazione di eventuali errori di sistema. La navigazione tra le schermate avviene tramite i pulsanti fisici sul manubrio, con una logica semplice che si impara in pochi minuti. Non ho riscontrato rallentamenti o malfunzionamenti del display durante tutto il periodo di test.

Sistema di illuminazione

L’illuminazione è completa e ben studiata: faro anteriore potente con accensione automatica, stop posteriore e frecce integrate. Di notte sei visibile, e questo è un punto che non va mai sottovalutato. Il faro anteriore da 9W utilizza LED ad alta efficienza con un’ottica che proietta un fascio ampio e ben distribuito. L’accensione automatica tramite sensore crepuscolare garantisce che le luci siano sempre attive quando servono, senza richiedere interventi manuali.

Il fanale posteriore integra la funzione stop: quando si aziona uno dei freni, l’intensità luminosa aumenta per segnalare la decelerazione ai veicoli che seguono. Le frecce laterali, azionabili tramite pulsanti sul manubrio, sono sufficientemente visibili anche in pieno giorno grazie alla tecnologia LED ad alta luminosità. Completano il sistema alcune luci ambientali sulla pedana che migliorano la visibilità laterale nelle ore notturne. L’intero impianto è alimentato dalla batteria principale e il consumo è trascurabile rispetto a quello del motore.

Impermeabilità e resistenza agli agenti atmosferici

La certificazione IPX6 garantisce la resistenza a getti d’acqua potenti da qualsiasi direzione. In termini pratici, questo significa poter utilizzare il NAVEE XT5 Pro anche sotto la pioggia senza preoccupazioni. Ho guidato diverse volte su strade bagnate e sotto acquazzoni improvvisi, senza mai riscontrare problemi elettrici o malfunzionamenti. I connettori sono protetti da guaine in gomma, il vano batteria è sigillato e tutte le aperture del telaio sono progettate per impedire l’ingresso dell’acqua.

Ovviamente, la certificazione IPX6 non significa impermeabilità totale. Sconsiglio di immergere il monopattino in acqua o di attraversare guadi profondi, situazioni che vanno oltre le specifiche del prodotto. Dopo utilizzi prolungati sotto la pioggia, è buona pratica asciugare il monopattino e controllare che non vi siano accumuli d’acqua nelle zone critiche. La pulizia può essere effettuata con un panno umido, evitando getti d’acqua diretti sui componenti elettronici esposti.

Sistema antifurto e localizzazione

Le funzioni smart ci sono, ma non sono invadenti. Gestisci il monopattino dall’app, lo blocchi, lo ritrovi se serve. Fine. Tutto quello che serve davvero. Il sistema NAVEE SmartKey (commercialmente noto anche come Flylock) rappresenta una delle funzionalità più innovative. Una volta configurato, il monopattino riconosce automaticamente lo smartphone del proprietario tramite Bluetooth. Quando ti avvicini con il telefono in tasca, il mezzo si sblocca automaticamente; quando ti allontani, si blocca. Niente chiavi fisiche, niente codici da digitare.

L’integrazione con Apple Find My aggiunge un ulteriore livello di sicurezza. Il monopattino appare nella app Dov’è di Apple insieme agli altri dispositivi, permettendo di localizzarlo anche quando è spento o disconnesso. Questa funzionalità sfrutta la rete anonima di dispositivi Apple per triangolare la posizione, risultando efficace anche in caso di furto. Il supporto per Google Find My Device è stato annunciato e dovrebbe arrivare tramite aggiornamento firmware, estendendo la funzionalità anche agli utenti Android.

Ergonomia e comfort di guida

In città, nonostante le dimensioni, è sorprendentemente gestibile. Non è nervoso, non è instabile, non ti mette in difficoltà nel traffico. Il manubrio largo offre una leva adeguata per controllare il mezzo anche a basse velocità, mentre il baricentro relativamente basso contribuisce alla stabilità generale. La posizione di guida eretta consente una buona visuale sul traffico circostante e riduce l’affaticamento durante i percorsi più lunghi.

Fuori città o su tratti più veloci, dà il meglio di sé: stabile, prevedibile, rassicurante. Non è un monopattino sportivo da pieghe aggressive. È un cruiser potente, che ti fa arrivare rilassato anche dopo parecchi chilometri. L’altezza del manubrio non è regolabile, ma risulta adatta a utenti tra i 165 e i 190 cm di statura. Le impugnature in gomma morbida assorbono parte delle vibrazioni residue che sfuggono alle sospensioni, contribuendo al comfort complessivo.

Trasportabilità e stoccaggio

Il sistema di piegatura permette di ridurre l’ingombro del NAVEE XT5 Pro per il trasporto o lo stoccaggio. Lo stelo si ripiega sulla pedana con un movimento fluido, bloccandosi in posizione tramite un gancio magnetico. Le dimensioni da piegato sono di circa 121 cm di lunghezza, 30 cm di larghezza e 55 cm di altezza. Non parliamo di un monopattino compatto, ma di un mezzo che può comunque entrare nel bagagliaio di un’auto o essere riposto in un angolo del garage.

Il peso di quasi 35 kg rende il trasporto a mano faticoso per tratte superiori ai pochi metri. Non è pensato per essere portato in metropolitana o su per le scale ogni giorno. Se abiti al quinto piano senza ascensore, questo non è il monopattino che fa per te. Se invece hai la possibilità di ricoverarlo a piano terra o disponi di un box, la questione non si pone. Il compromesso tra peso e prestazioni è chiaro: chi sceglie il NAVEE XT5 Pro lo fa per le sue capacità, accettando consapevolmente le conseguenze in termini di maneggevolezza.

Ricarica e gestione della batteria

Il caricatore standard incluso nella confezione eroga 5A e completa una ricarica completa in circa 6 ore partendo da batteria scarica. È un tempo ragionevole per una batteria di questa capacità e permette comodamente la ricarica notturna. NAVEE offre come accessorio opzionale un caricatore rapido che riduce il tempo a circa 1,5 ore, utile per chi ha esigenze di mobilità più pressanti.

Il sistema BMS gestisce la ricarica in modo intelligente, modulando la corrente nelle diverse fasi per massimizzare la durata della batteria nel tempo. Non è consigliabile lasciare il monopattino collegato alla corrente per periodi prolungati dopo il completamento della carica, anche se le protezioni integrate dovrebbero prevenire danni. Per lo stoccaggio prolungato, NAVEE raccomanda di mantenere la batteria tra il 40% e il 60% di carica, evitando sia lo scaricamento completo che la carica massima.

Manutenzione ordinaria

Il NAVEE XT5 Pro richiede una manutenzione relativamente semplice. I freni a disco necessitano di controlli periodici delle pastiglie e della registrazione del gioco alle leve. Le ruote tubeless vanno controllate regolarmente per verificare la pressione e l’eventuale presenza di oggetti conficcati nel battistrada. Le sospensioni non richiedono interventi particolari, se non una pulizia occasionale delle parti esposte e un controllo del serraggio dei bulloni.

I componenti elettrici sono generalmente esenti da manutenzione, ma è buona norma controllare periodicamente lo stato dei connettori e dei cablaggi visibili. Il firmware del monopattino può essere aggiornato tramite l’app NAVEE quando sono disponibili nuove versioni, procedura che consiglio di effettuare per beneficiare di eventuali miglioramenti e correzioni. In caso di problemi più seri, la garanzia di un anno copre i difetti di fabbricazione, mentre la rete di assistenza NAVEE può fornire supporto per le riparazioni fuori garanzia.

Funzionalità

L’app NAVEE consente di bloccare il monopattino con un tocco, impedendo l’accensione e attivando un allarme sonoro in caso di movimento. È possibile aggiornare il firmware direttamente dallo smartphone quando NAVEE rilascia nuove versioni, processo che richiede pochi minuti e avviene in modo automatico. La gestione delle modalità di guida permette di passare rapidamente tra Eco, Standard, Sport e la modalità personalizzata, adattando il comportamento del monopattino alle esigenze del momento.

Funziona bene, senza complicazioni, ed è esattamente quello che serve. Niente di più, niente di meno. L’interfaccia è tradotta in italiano e non ho riscontrato errori significativi nei testi o nelle funzionalità. La connessione Bluetooth rimane stabile durante l’utilizzo e si ristabilisce automaticamente quando ci si riavvicina al monopattino. I dati di utilizzo vengono sincronizzati con il cloud NAVEE, permettendo di consultare lo storico anche da dispositivi diversi.

Le quattro modalità di guida offrono un’ampia gamma di comportamenti. La modalità Eco limita velocità e accelerazione per massimizzare l’autonomia, risultando ideale per tragitti lunghi o quando la batteria è scarica. La modalità Standard rappresenta il compromesso quotidiano, con prestazioni bilanciate adatte alla maggior parte delle situazioni. La modalità Sport libera tutta la potenza disponibile, offrendo accelerazioni vigorose e la velocità massima consentita. La modalità personalizzata permette di regolare separatamente i vari parametri, creando un profilo su misura per le proprie preferenze.

Pregi e difetti

Dopo diverse settimane di utilizzo intensivo, posso riassumere i punti di forza e le criticità del NAVEE XT5 Pro con cognizione di causa.

Pregi:

Autonomia reale eccellente, tra le migliori della categoria

Sistema sospensioni Damping Arm efficace su ogni superficie

Costruzione solida che ispira fiducia e durabilità

Frenata potente e ben modulabile con triplo sistema

Funzionalità smart complete inclusa localizzazione Apple Find My

Display ampio e leggibile in ogni condizione di luce

Capacità di carico elevata (150 kg) adatta a ogni corporatura

Difetti:

Peso elevato che limita la trasportabilità

Prezzo posizionato nella fascia alta del mercato

Ingombro da piegato comunque considerevole

Batteria esterna opzionale non ancora disponibile

Altezza manubrio non regolabile

Prezzo

Il NAVEE XT5 Pro si posiziona nella fascia alta del mercato dei monopattini elettrici consumer, con un prezzo di listino di 949 euro nella versione italiana. È un investimento significativo che lo colloca in competizione con modelli di marchi affermati come Segway, NIU o Xiaomi nelle loro declinazioni più premium. Il rapporto qualità-prezzo va valutato considerando l’insieme delle caratteristiche offerte: autonomia elevata, costruzione robusta, sistema sospensioni brevettato e funzionalità smart avanzate.

Sul mercato americano il prezzo si attesta sui 1.499 dollari, con promozioni periodiche che lo fanno scendere sotto i 1.300 dollari in occasione di eventi commerciali come il Black Friday. In Italia la distribuzione avviene principalmente attraverso il sito ufficiale NAVEE e Amazon, dove occasionalmente compaiono offerte con sconti del 10-20% rispetto al listino. Al momento non risulta una rete capillare di rivenditori fisici sul territorio italiano.

Rispetto ai concorrenti diretti, il NAVEE XT5 Pro offre specifiche competitive. Modelli con caratteristiche simili di altri brand si collocano nella stessa fascia di prezzo o superiore. La differenza principale sta nel sistema sospensioni Damping Arm, che rappresenta una tecnologia proprietaria con pochi equivalenti sul mercato. Per chi cerca un monopattino da utilizzo quotidiano prolungato su strade imperfette, il premium richiesto potrebbe essere giustificato dal comfort e dall’affidabilità garantiti.

Confronto con la concorrenza

Nel panorama attuale dei monopattini elettrici ad alte prestazioni, il NAVEE XT5 Pro si colloca in una nicchia ben definita. Il confronto più naturale avviene con modelli come il Segway Ninebot GT2, lo Xiaomi Electric Scooter 5 Max e il NIU KQi 300P. Rispetto al Segway GT2, il NAVEE offre un prezzo inferiore a parità di autonomia dichiarata, ma rinuncia alla doppia motorizzazione. Lo Xiaomi 5 Max rappresenta un’alternativa più economica ma con specifiche nettamente inferiori in termini di sospensioni e capacità di carico. Il NIU KQi 300P condivide la filosofia all-terrain ma adotta un approccio diverso alla ciclistica.

Il vero punto di forza competitivo del NAVEE XT5 Pro risiede nel sistema sospensioni Damping Arm, che rappresenta una soluzione tecnica superiore rispetto alle forcelle telescopiche comunemente utilizzate dai concorrenti. Questo si traduce in un comfort di marcia difficilmente raggiungibile con altri prodotti nella stessa fascia di prezzo. Chi ha provato diversi monopattini riconoscerà immediatamente la differenza, soprattutto sulle superfici più irregolari che caratterizzano molte strade italiane.

Considerazioni sulla sicurezza stradale

L’utilizzo di un monopattino potente come il NAVEE XT5 Pro richiede consapevolezza e responsabilità. Le normative italiane impongono limiti di velocità di 20 km/h sulle strade urbane e 6 km/h nelle aree pedonali. Il peso e l’inerzia di questo mezzo rendono ancora più importante il rispetto delle regole e la prudenza nel traffico. L’obbligo del casco per i maggiorenni e le nuove disposizioni sull’assicurazione RC vanno tenute in considerazione nella valutazione complessiva dei costi di possesso.

La dotazione di sicurezza del NAVEE XT5 Pro è completa: illuminazione anteriore e posteriore, frecce direzionali, fanale stop, riflettori. Manca solo un clacson elettronico, sostituito da un campanello tradizionale che potrebbe risultare poco efficace nel traffico cittadino. Consiglio l’acquisto separato di un avvisatore acustico più potente per chi prevede un utilizzo prevalentemente urbano.

Conclusioni

Il NAVEE XT5 Pro non è per tutti, e non vuole esserlo. È per chi fa tanti chilometri ogni giorno, per chi ha una corporatura importante e si è sempre sentito al limite sui monopattini normali, per chi vive su strade rovinate dove ogni buca è un colpo alla schiena, per chi vuole comfort prima della leggerezza. Non è leggero, non è compatto, non è pensato per essere portato in metropolitana o su per tre rampe di scale.

Ma è uno di quei mezzi che, dopo una settimana di utilizzo, ti fa capire perché è stato progettato così. E quando lo capisci, difficilmente torni indietro. La sensazione di stabilità sulle strade sconnesse, l’autonomia che ti permette di dimenticarti del caricatore per giorni, la potenza che non ti abbandona mai quando serve: sono elementi che cambiano l’esperienza quotidiana di mobilità.

Durante questo test prolungato ho percorso oltre 400 km in condizioni estremamente variegate. Ho affrontato il traffico caotico del centro di Roma, le buche delle strade periferiche, i sampietrini dei quartieri storici, gli sterrati dei parchi e alcune salite che avrebbero messo in crisi qualsiasi monopattino urbano. In tutte queste situazioni, il NAVEE XT5 Pro ha dimostrato una solidità e una affidabilità che giustificano ampiamente il posizionamento di prezzo.

Lo consiglierei a pendolari con percorsi medi superiori ai 15 km, a utenti con peso corporeo elevato che necessitano di un mezzo robusto, a chi vive in zone con strade dissestate dove il comfort è prioritario, a chi cerca un monopattino da utilizzare anche fuori dall’asfalto. Lo sconsiglierei a chi cerca un monopattino ultraleggero da portare ovunque, a chi ha budget limitato, a chi abita ai piani alti senza ascensore. Il NAVEE XT5 Pro è uno strumento specifico per esigenze specifiche, e nel suo ambito di applicazione si comporta in modo eccellente, rappresentando uno dei migliori investimenti per chi cerca un mezzo di trasporto elettrico serio e affidabile.